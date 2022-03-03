Венедиктов: Судьбу «Эха Москвы» решит совет директоров радиостанции

«Тут моя позиция ясна для директоров и тех, кто реально принимает решения. Пока я главный редактор — редакционная политика останется неизменной. Я за это отвечаю», — написал Венедиктов в Telegram.

Ранее Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к радиостанции из-за призывов к экстремистской деятельности и ложных сведений о российской спецоперации на Украине. «Эхо Москвы» отключили от эфира, сайт станции заблокировали, напоминает РЕН ТВ. Кроме того, Google заблокировал YouTube-канал вещателя в Европе, пишет Ura.ru.

