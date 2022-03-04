Госдума приняла закон о лишении свободы до 15 лет за фейки об армии РФ
Государственная дума приняла сразу в трёх чтениях проект закона о наказании за фейки о Вооруженных силах России, вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет. Решение принято единогласно.
Новая статья появится в Уголовном кодексе РФ. Также вносятся поправки к КоАП. За распространение недостоверных сведений о деятельности вооруженных сил РФ предлагается, в частности, штрафовать до 1,5 миллиона рублей или отправлять в колонию на срок до трех лет.
В случае использования служебного положения или при наличии корысти, штраф увеличивается до 5 миллионов рублей, а срок лишения свободы будет составлять от 5 до 10 лет. В случае «тяжких последствий» от распространения фейков срок лишения свободы уже составит от 10 до 15 лет.
Кроме того, принят законопроект об уголовной ответственности, включая лишение свободны на срок до трех лет, за призывы к введению иностранных санкций в отношении России.
Предполагается, что уже сегодня эти два закона поступят на одобрение в Совет федерации, а затем - президенту на подпись.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,7 млн+93 026 / сут.
Умерли
354 тыс.+781 / сут.
Выздоровели
14,1 млн+171 тыс. / сут.
- Госдума приняла закон о лишении свободы до 15 лет за фейки об армии РФ
- «Яндекс» заявил о возможном дефолте после приостановки торгов бумагами компании
- Порты Китая вновь закрываются для рыбы из России
- Минобрнауки утвердило новый перечень специальностей в вузах
- Мосбиржа запретила короткие продажи по евро на валютном и фондовом рынках
- Поставщик ПО для строительства Autodesk приостановит работу в России
- Российским аграриям дали отсрочку по льготным инвесткредитам
- В Чехии ввели режим ЧС из-за украинских беженцев
- Посольство РФ в США призвало Госдеп прекратить вмешиваться во внутренние дела России
- РИА Новости: Несмотря на замедление Роскомнадзором, Facebook работает в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru