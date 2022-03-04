Госдума приняла закон о лишении свободы до 15 лет за фейки об армии РФ

Государственная дума приняла сразу в трёх чтениях проект закона о наказании за фейки о Вооруженных силах России, вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет. Решение принято единогласно.

Новая статья появится в Уголовном кодексе РФ. Также вносятся поправки к КоАП. За распространение недостоверных сведений о деятельности вооруженных сил РФ предлагается, в частности, штрафовать до 1,5 миллиона рублей или отправлять в колонию на срок до трех лет.

В случае использования служебного положения или при наличии корысти, штраф увеличивается до 5 миллионов рублей, а срок лишения свободы будет составлять от 5 до 10 лет. В случае «тяжких последствий» от распространения фейков срок лишения свободы уже составит от 10 до 15 лет.

Кроме того, принят законопроект об уголовной ответственности, включая лишение свободны на срок до трех лет, за призывы к введению иностранных санкций в отношении России.

Предполагается, что уже сегодня эти два закона поступят на одобрение в Совет федерации, а затем - президенту на подпись.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеГосдумаФейк
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