«Как они могут навредить?» Депутат Луговой объяснил желание отправлять протестующих на Донбасс
Если они захотят навредить или дезертировать, уже будут действовать другие нормы закона, заявил депутат от ЛДПР Андрей Луговой.
Задержанные за акции против военной спецоперации на Украине, отправившись воевать, смогут сделать выводы об истинном положении вещей, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой.
Ранее Луговой и его коллега по партии Ярослав Нилов внесли в Госдуму законопроект о призыве на военную службу в Донбасс тех, кто был привлечен к ответственности за участие в незаконных акциях против российской спецоперации.
«Ну а как они могут навредить российской армии? Они должны сами увидеть, что сделали националистические украинские власти по отношению к людям, живущим на Донбассе. Если они захотят навредить или дезертировать, уже будут действовать другие нормы закона», - сказал Луговой.
При этом он отметил, что пока это не закон, а концепция, механика которой будет обсуждаться.
«Этот законопроект мы внесли для получения отзывов. Во–вторых, это закон концептуальный, его техника и механизм будут обсуждаться в поправках ко второму чтению. Его смысл заключается в том, что те, кто привлекались к ответственности, отправятся служить на территории Луганской и Донецкой народных республик. Все очень просто, там черным по белому написано», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее Минобороны РФ опровергло информацию о том, что российские солдаты срочники направляются на службу на территорию Украины.
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