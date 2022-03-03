«Как они могут навредить?» Депутат Луговой объяснил желание отправлять протестующих на Донбасс

Задержанные за акции против военной спецоперации на Украине, отправившись воевать, смогут сделать выводы об истинном положении вещей, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой.

Ранее Луговой и его коллега по партии Ярослав Нилов внесли в Госдуму законопроект о призыве на военную службу в Донбасс тех, кто был привлечен к ответственности за участие в незаконных акциях против российской спецоперации.

«Ну а как они могут навредить российской армии? Они должны сами увидеть, что сделали националистические украинские власти по отношению к людям, живущим на Донбассе. Если они захотят навредить или дезертировать, уже будут действовать другие нормы закона», - сказал Луговой.

При этом он отметил, что пока это не закон, а концепция, механика которой будет обсуждаться.