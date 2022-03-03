«Ниша пустеет»: Основатель закрытого «Эха Москвы» предрек возрождение Гостелерадио
Первый главред «Эха Москвы» заявил о «падении» России в области свободы слова и риске монополизации информации в стране.
Основатель и первый главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Корзун в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал закрытие радиостанции концом серьезной независимой журналистики в России.
Ранее главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил о ликвидации канала и сайта радиостанции. В пресс-службе холдинга «Газпром-медиа» пояснили, что это решение было принято после рассмотрения предписания Генпрокуратуры.
«Я думаю, что это конец серьезной негосударственной журналистики в России. «Эхо Москвы» положило начало этому в области радио, мы были первой негосударственной разговорной информационной радиостанцией. И, собственно, с закрытием «Эха» получается, что эта ниша у нас пустеет. «Эхо» создавалось как оппозиция Гостелерадио и, думаю, что нынешнее положение приведет к тому, что у нас появится некое новое Гостелерадио, которое будет монополизировать информацию. Боюсь, что это так», - сказал Корзун.
Он признался, что сочувствует коллегам и переживает за другие СМИ.
«Ну что тут объяснять (причины ликвидации – прим. НСН), коллеги, вы все видите. Выражаю сочувствие и поддержку всем своим коллегам не только на «Эхе», но и на других закрытых или стремительно закрывающихся СМИ. Для того, чтобы понять, что впереди, надо оценить глубину падения. Пока продолжаем падать в области журналистики и свободы слова», - констатировал собеседник «Радиоточки НСН».
1 марта Генпрокуратура потребовала ограничить доступ пользователей к сайтам «Эха Москвы» и телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом), объяснив это публикацией ими «материалов с призывами к экстремистской деятельности».
По мнению ведомства, эти СМИ публиковали «ложные сведения о действиях российских военных» в ходе военной операции на Украине.
Доступ к сайтам был заблокирован, а вещание радиостанции прекращено.
После этого стало известно, что в холдинге «Газпром-медиа» получили предписание Генпрокуратуры относительно деятельности радиостанции «Эхо Москвы» и собирают в связи с этим совет директоров ЗАО «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы», вещающее с 22 августа 1990 года, входит в холдинг «Газпром-медиа». По данным «Интерфакса», радиостанцию официально отключали от эфира в августе 1991 году по приказу ГКЧП, однако тогда редакции удалось наладить эфир и продолжить вещание.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,7 млн+0 / сут.
Умерли
354 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
14,1 млн+0 / сут.
- Футбольный матч между «Зенитом» и «Уфой» перенесли на 7 марта
- OneWeb приостанавливает все запуски с Байконура
- Мединский назвал место проведения переговоров России и Украины
- «Эхо Москвы» продолжит работу в соцсетях и на YouTube
- На Кубани с 4 марта отменят требование о предъявлении QR-кодов
- «Ростелеком» сообщил об увеличении числа хакерских атак на сайты госорганов
- Lego прекращает поставки в Россию
- Парламент Армении избрал нового президента
- Лавров заявил о минимальных условиях РФ для решения кризиса вокруг Украины
- Зеленский: Украина встречает первые 16 тысяч иностранных добровольцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru