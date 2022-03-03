«Ниша пустеет»: Основатель закрытого «Эха Москвы» предрек возрождение Гостелерадио

«Я думаю, что это конец серьезной негосударственной журналистики в России. «Эхо Москвы» положило начало этому в области радио, мы были первой негосударственной разговорной информационной радиостанцией. И, собственно, с закрытием «Эха» получается, что эта ниша у нас пустеет. «Эхо» создавалось как оппозиция Гостелерадио и, думаю, что нынешнее положение приведет к тому, что у нас появится некое новое Гостелерадио, которое будет монополизировать информацию. Боюсь, что это так», - сказал Корзун.

Он признался, что сочувствует коллегам и переживает за другие СМИ.

«Ну что тут объяснять (причины ликвидации – прим. НСН), коллеги, вы все видите. Выражаю сочувствие и поддержку всем своим коллегам не только на «Эхе», но и на других закрытых или стремительно закрывающихся СМИ. Для того, чтобы понять, что впереди, надо оценить глубину падения. Пока продолжаем падать в области журналистики и свободы слова», - констатировал собеседник «Радиоточки НСН».

1 марта Генпрокуратура потребовала ограничить доступ пользователей к сайтам «Эха Москвы» и телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом), объяснив это публикацией ими «материалов с призывами к экстремистской деятельности».

По мнению ведомства, эти СМИ публиковали «ложные сведения о действиях российских военных» в ходе военной операции на Украине.

Доступ к сайтам был заблокирован, а вещание радиостанции прекращено.