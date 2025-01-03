Соцпакет и бонусы: В 2025 году бизнес будет удерживать кадры без повышения зарплат

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При этом вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что дефицит высококвалифицированных кадров в России составляет порядка 1,5 миллиона человек, и отметил, что для решения проблемы необходимо структурировать экономику и подготовку кадров. Среди отраслей, в которых наблюдается наиболее острая ситуация, Новак выделил строительство, торговлю, транспорт, ЖКХ и электроэнергетику.

Наконец, исследование SuperJob, опубликованное в ноябре 2024 года, показало, что восемь из десяти компаний сталкиваются с нехваткой персонала, лишь каждая девятая не испытывает трудностей с поиском специалистов. Наиболее остро проблема ощущается в производственных компаниях (90%), транспортных организациях (89%), сфере услуг (88%), а также в IT- 87%.

Как рассказал в интервью НСН президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров, в 2025 году дефицит кадров на российском рынке труда сохранится, проблема в той или иной степени будет актуальна для всех сфер.

«Дешевой рабочей силы больше не будет, и это касается абсолютно всех. У нас продолжается ускоренное развитие сферы услуг, туда идет отток из других отраслей, при этом людей все равно не хватает», - заявил он.

По словам Захарова, проблема вызвана демографической ямой. Ежегодно с 2008 года в России на рынок труда выходит от 50 до 100 тысяч молодых людей меньше, чем в предыдущие годы. В результате в 2024 году число работающих россиян сократилось на восемь миллионов человек относительно показателя 2008 года. Как добавил основатель SuperJob, помимо демографической ямы работодателю сегодня все сложнее искать новые кадры из-за проблем в области младшего и среднего образования.

«Главная задача - построить современную систему образования, а дальше, лет через 30, будем решать проблему с кадрами. До тех пор мы ее не можем решить. Современные кадры – это высокая производительность труда. Для этого необходимо сложное оборудование, соответственно, высокая квалификация людей. Их нужно обучать не в вузе, а начиная с детского сада», - сказал он.