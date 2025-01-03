Соцпакет и бонусы: В 2025 году бизнес будет удерживать кадры без повышения зарплат
Несмотря на замедление роста заработных плат, 2025 год будет удачным временем для поиска новой работы, считают опрошенные НСН эксперты.
В 2024 году неоднократно звучали заявления о дефиците кадров на рынке труда. Так, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, выступая в Госдуме, оценил нехватку специалистов в России в 2,4 миллиона человек. По его словам, дефицит кадров особенно ощутим по рабочим с высокой квалификацией. Всего за несколько лет число вакансий на одного безработного по ним увеличилось в 2,5 раза.
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При этом вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что дефицит высококвалифицированных кадров в России составляет порядка 1,5 миллиона человек, и отметил, что для решения проблемы необходимо структурировать экономику и подготовку кадров. Среди отраслей, в которых наблюдается наиболее острая ситуация, Новак выделил строительство, торговлю, транспорт, ЖКХ и электроэнергетику.
Наконец, исследование SuperJob, опубликованное в ноябре 2024 года, показало, что восемь из десяти компаний сталкиваются с нехваткой персонала, лишь каждая девятая не испытывает трудностей с поиском специалистов. Наиболее остро проблема ощущается в производственных компаниях (90%), транспортных организациях (89%), сфере услуг (88%), а также в IT- 87%.
Как рассказал в интервью НСН президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров, в 2025 году дефицит кадров на российском рынке труда сохранится, проблема в той или иной степени будет актуальна для всех сфер.
«Дешевой рабочей силы больше не будет, и это касается абсолютно всех. У нас продолжается ускоренное развитие сферы услуг, туда идет отток из других отраслей, при этом людей все равно не хватает», - заявил он.
По словам Захарова, проблема вызвана демографической ямой. Ежегодно с 2008 года в России на рынок труда выходит от 50 до 100 тысяч молодых людей меньше, чем в предыдущие годы. В результате в 2024 году число работающих россиян сократилось на восемь миллионов человек относительно показателя 2008 года. Как добавил основатель SuperJob, помимо демографической ямы работодателю сегодня все сложнее искать новые кадры из-за проблем в области младшего и среднего образования.
«Главная задача - построить современную систему образования, а дальше, лет через 30, будем решать проблему с кадрами. До тех пор мы ее не можем решить. Современные кадры – это высокая производительность труда. Для этого необходимо сложное оборудование, соответственно, высокая квалификация людей. Их нужно обучать не в вузе, а начиная с детского сада», - сказал он.
ЗАМЕДЛЕННЫЙ РОСТ ЗАРПЛАТ
В итоге дефицит кадров и инфляция создают идеальные условия для поиска новой работы с возможностью повышения заработной платы. Однако на данный момент немного опережает инфляцию лишь оплата труда редких высококвалифицированных кадров. Для 90% рынка труда она либо в уровне инфляции, либо отстает от нее, подчеркнул Захаров.
«2024 год был хорошим временем для поиска новой работы, 2025-й, видимо, будет таким же. Сейчас рынок соискателя. Люди трудоустраиваются очень быстро и на своих условиях. Чем выше уровень квалификации человека, тем больше условий он может диктовать работодателю. Раньше, когда была очередь за воротами, работодатели кроме зарплат особо ничего не предлагали. Сейчас нанять сильно дороже, потому компании инвестируют много денег в удержание людей», - заявил он.
Главный эксперт hh.ru по рынку труда и руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина в беседе с НСН тоже подтвердила проблему нехватки кадров, поскольку в стране нет достаточного «трудового резерва». Подобное будет особенно актуально для вакансий «синих воротничков» — с опытом и без. При этом зарплаты продолжат расти, но их увеличение будет идти более умеренными темпами, чем в 2023 и 2024 году.
«Согласно опросу hh.ru, рост зарплат в 2025 ожидает две трети компаний, каждая четвертая оставит их без изменений. Основной рост по-прежнему будет сосредоточен в самых дефицитных профессиях – рабочем, производственном, строительном персонале и в торговле, на которые суммарно приходится две трети всего спроса на рынке труда. К ноябрю 2024 года зарплаты «синих воротничков» уже вплотную приблизились к зарплатам руководителей», - заявила Данина.
Однако, если 55% компаний на 2025 год планируют увеличить численность персонала, то в каждой пятой ждут сокращений. Для сравнения, в 2024 году только каждая десятая компания сокращала число сотрудников.
«На фоне роста ключевой ставки возможен уход определенной части неэффективного бизнеса, однако рынок труда сможет быстро абсорбировать высвобождаемую рабочую силу, в стране просто нет достаточного «трудового резерва», который может быстро исправить ситуацию. Людей не станет больше, а конкуренция за массовые роли не станет меньше. Это наша реальность на будущие годы», - уточнила собеседница НСН.
В свою очередь заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в беседе с НСН тоже допустил, что рост зарплатных предложений в 2025 году несколько замедлится.
«Для привлечения новых сотрудников компании должны предложить больший уровень заработной платы, который выходит за границу юнит-экономики компании. Если они повысят зарплату всем сотрудникам, их бизнес уйдет за рамки рентабельности. Любой сотрудник начинает обходиться компании дороже, но это выгоднее, чем привлечение нового специалиста. Бизнес будет соревноваться за кадры с помощью других инструментов: нематериальных бонусов для сотрудников, увеличения соцпакетов, добровольного медицинского страхования», - заявил он.
Вместе с тем Ветерков подчеркнул, что острый кадровый дефицит курьеров, таксистов, продавцов, работников склада и сборщиков приведет к повышению зарплатных предложений на 10-20%. Высокий спрос на сотрудников сохранится и в производственном сектора.
«Будут востребованы инженеры и работники производств. В этом году зафиксирован существенный прирост количества поступающих в средние учебные заведения. Большое количество работодателей говорят, что они с нетерпением ждут этих специалистов. Среди белых воротничков дефицит кадров тоже ощущается, просто не так остро. При этом на рынке в избытке юристы, бухгалтеры, экономисты, джуниор-разработчики в IT-сегменте», - сообщил он.
АВТОМАТИЗАЦИЯ И ПОМОЩЬ МИГРАНТОВ
На фоне дефицита кадров все больше работодателей будут смотреть в сторону автоматизации, однако искусственный интеллект пока не сможет полноценно заменить сотрудников.
«Есть специальности, профессии и возможности, которые появляются у предприятий, чтобы минимизировать свои затраты на сотрудников. К примеру, нейросети уже могут генерировать мини-сайты, это отражается на спросе на разработчиков. При этом говорить о том, что ИИ заменит какие-то рабочие места пока не приходится. В ближайшие 3-4 года этого не произойдет», - уточнил Ветерков.
Как добавил заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру», важным источником рабочей силы в предстоящем году останется миграционный поток. Компании продолжат привлекать специалистов из стран бывшего СССР.
«Мы также видим примеры, когда, сотрудников привозят, например, из Индии в строительном сегменте, в транспорте, в логистике. Источник иностранной рабочей силы – это также специалисты, которые заканчивают, университет дружбы народов. Это уже высококвалифицированные кадры, которые находят себе применение у нас. Тема легализации миграционного потока, безусловно, актуальна. Требования ужесточатся, будет более качественная проверка данных сотрудников на владение русским языком и профессиональные знания. Для водителей это навыки вождения, для курьеров - знание города, умение поддержать разговор на русском языке. Требования возрастут, но отказа от данных специалистов не произойдет», - заверил Ветерков.
Эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов рассказал НСН, что строительство, производство и сельское хозяйство в 2025 году останутся в числе самых мигрантозависимых сфер.
К примеру, строительным предприятиям на данный момент тяжело найти работников практически на все позиции, начиная с высококвалифицированных специалистов и заканчивая монтажниками окон, бетонщиками и отделочниками.
«Уже в начале 2024 года 85% российских компаний в производственном секторе ощущали недостаток рабочих рук. Ситуация в будущем году только усугубится, и проблема нехватки персонала затронет до 95% всех российских предприятий. Дефицит рабочей силы сильно ощущается в сельском хозяйстве. В 2022 году эта отрасль нуждалась в дополнительно 240 тысячах работников. В прогнозируемом будущем нехватка может достичь 300 тысяч человек», - заключил он.
При этом по итогам первой половины 2024 года спрос российских работодателей на сотрудников из африканских стран вырос на 68%. Как пояснял НСН руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян, произошло замещение структуры трудовых мигрантов в России - африканцы и индийцы пришли на смену мигрантам из Средней Азии и Ближнего Востока.
«У нас мигрантов из Ближнего Востока начали прессовать, опускать миграционный шлагбаум. Замещать это трудовое население нужно чем-то, соответственно, сделали ориентир на Африку, которая является одним из направлений. Еще есть Индия, Шри-Ланка и Филиппины. Но из Филиппин привозят только условно домашний персонал, остальных – возят пачками», - уточнил он.
По словам Мурадяна, индусы при этом составляют мигрантам из Африки серьезную конкуренцию, поскольку приезжают в Россию уже с полученным образованием.
Ранее руководитель кадровой службы компании «РосКо – Консалтинг и аудит» Ольга Борисова сообщила, что российской экономике необходимо ежегодно привлекать от 390 тысяч до 1,1 миллиона трудовых мигрантов. По ее словам, на фоне демографического кризиса к 2030 году этот показатель может увеличиться до двух миллионов иностранных сотрудников, напоминает «Радиоточка НСН».
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