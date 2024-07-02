Не ищите готовых: Работодателей призвали больше вкладываться в развитие сотрудников

Многие работодатели хотят нанять сразу готовых сотрудников «под себя», отметил в эфире НСН Ильгиз Валинуров. 

Работодателям необходимо вкладываться в развитие сотрудников, чтобы рынок труда пополнялся опытными кадрами и на нем не было дефицита рабочей силы, заявил HR-эксперт Ильгиз Валинуров в пресс-центре НСН.

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«Во многих отраслях сотрудников не хватает. Но рынок труда формируют работодатели. То есть, как работодатели развивают, обучают своих сотрудников, таким и становится рынок труда. То есть, многие работодатели хотят нанять сразу готовых… Но так не бывает, чтобы на все позиции были сразу готовые кандидаты именно под вас, которые будут ездить именно на ту локацию, где вы находитесь и прочее. Поэтому ключевая задача рынка труда сегодня – это чтобы работодатели больше вкладывались в развитие сотрудников. Тогда дефицита кадров не будет», - сказал Валинуров.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на пленарном заседании Совета Федерации заявил, что недостаточное число квалифицированных специалистов в стране стало основной проблемой высшего образования России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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