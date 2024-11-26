«Зарплата - 240 тысяч»: Какие профессии оказались в дефиците из-за оттока мигрантов
Из-за оттока мигрантов в России остро не хватает строителей, асфальтоукладчиков, операторов ЧПУ, токарей, курьеров и водителей такси, отметил в эфире НСН Гарри Мурадян.
Дефицит кадров в сфере строительства в РФ, как и во многих других, связан с закручиванием гаек в миграционном законодательстве, оттоком мигрантов и слабым рублем, заявил руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян в разговоре с НСН.
Ранее вице-президент Российского союза строителей Максим Федорченко заявил, что зарплаты на стройках в 2024 году резко выросли, для некоторых специалистов – в три и более раза по сравнению с прошлым годом. По его словам, такой рост связан с вынужденным оттоком рабочей силы в оборонно-промышленный комплекс, а также с ужесточением миграционной политики. В свою очередь депутат Госдумы Артем Кирьянов отметил, что дефицит трудовых ресурсов в строительной отрасли составляет на сегодняшний день более 300 тысяч человек. Мурадян отметил, что, по его оценкам, дефицит кадров в сфере строительства составляет 420 тысяч человек.
«Дефицит кадров в сфере строительства связан с оттоком мигрантов, второе – закручивание гаек в самом миграционном законодательстве. Соответственно, замещать мигрантами стало все труднее. В-третьих, курсовая разница пробила 104 рубля за доллар, стало еще невыгоднее работать у нас для мигрантов. Это три важные факторы, которые достаточно сильно подкашивают экономику. Ну и классическое – наше русскоязычное население не особо считает эти профессии престижным, поэтому не очень хочет там работать. Дефицит кадров – 420 тысяч человек специалистов таких линий, днем с огнем не могут сыскать», - сказал Мурадян.
Он также отметил, что из-за оттока мигрантов в России остро не хватает асфальтоукладчиков, операторов ЧПУ, токарей, курьеров и водителей такси.
«Тот же сварщик, который раньше получал 90-130 тысяч рублей, потом 150 тысяч… Сейчас в диапазоне 240 тысяч рублей ты ставишь зарплату, и ты неконкурентоспособный. Асфальтоукладчики, операторы ЧПУ, токари, доставщики, курьеры, водители такси… Много кого не хватает теперь», - добавил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что во втором квартале 2024 года потребность российской экономики в работниках выросла на 10%, составив 2,7 миллиона человек. По данным рекрутингового ресурса hh.ru, наибольший дефицит сотрудников зафиксирован в сферах IT, строительстве и розничной торговле. Нехватка рабочих рук приводит к тому, что компании вынуждены увеличивать предлагаемые зарплаты и расширять границы найма, рассматривая среди кандидатов как молодежь, так и представителей старшего поколения, передает «Радиоточка НСН».
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