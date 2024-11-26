«Зарплата - 240 тысяч»: Какие профессии оказались в дефиците из-за оттока мигрантов

Дефицит кадров в сфере строительства в РФ, как и во многих других, связан с закручиванием гаек в миграционном законодательстве, оттоком мигрантов и слабым рублем, заявил руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян в разговоре с НСН.

Ранее вице-президент Российского союза строителей Максим Федорченко заявил, что зарплаты на стройках в 2024 году резко выросли, для некоторых специалистов – в три и более раза по сравнению с прошлым годом. По его словам, такой рост связан с вынужденным оттоком рабочей силы в оборонно-промышленный комплекс, а также с ужесточением миграционной политики. В свою очередь депутат Госдумы Артем Кирьянов отметил, что дефицит трудовых ресурсов в строительной отрасли составляет на сегодняшний день более 300 тысяч человек. Мурадян отметил, что, по его оценкам, дефицит кадров в сфере строительства составляет 420 тысяч человек.