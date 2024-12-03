СМИ: Наибольшая проблема в кадрах – у крупных и средних компаний
Проблему с нехваткой персонала часто испытывают крупные и средние компании, работающие в торговле и административном секторе. Об этом сообщила президент консалтинговой сети FinExpertiza Елена Трубникова. По ее словам, не хватает рабочих, причем не только квалифицированных, но и неквалифицированных – торгового персонала, клинеров, охранников.
Между тем, по словам первого замминистра промышленности и торговли России Василия Осьмакова, с учетом роста экономики и запуска крупных инвестпроектов стране требуется дополнительно порядка 1,5 миллионов квалифицированных специалистов, в том числе около 1 миллиона со средним профессиональным образованием и 500 тысяч – с высшим. По его мнению, эту проблему можно решить подготовкой кадров, а также внедрением передовых практик, повышением производительности труда, передает «ФедералПресс».
В 2025 году правительство запустит нацпроект «Кадры», который должен будет решать вопросы с дефицитом кадров в стране. В следующем году на него планируется выделить 17,9 млрд рублей. Наибольший объем денег направят на федпроекты «Активные меры содействия занятости» и «Управление рынком труда».
Дефицит кадров в сфере строительства в РФ, как и во многих других, связан с закручиванием гаек в миграционном законодательстве, оттоком мигрантов и слабым рублем, заявил ранее руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян в разговоре с НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru