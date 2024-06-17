«IT и продажи»: 34% работодателей готовы предложить россиянам «удаленку»

По его словам, в оборонной и банковских отраслях строго следят за сотрудниками на удаленке.

«Сейчас за нахождением сотрудника в России строго следят в оборонной и банковской сферах. В октябре-ноябре 2022 года начальники как-то прикрывали своих подчиненных, закрывали глаза на то, что те находились в Турции, Армении, Грузии, но сейчас такого нет. Есть такой фактор как «уязвимость», который означает возможность перехвата данных банков, например. Такие прецеденты бывали, сейчас никто не хочет рисковать», - отметил эксперт.

Ранее HR-эксперт, бизнес консультант Алсу Полякова в пресс-центре НСН заявила, что матерей с детьми переводят на удаленку 43% работодателей, еще 30% разрешают работать по гибкому графику.

