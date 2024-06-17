«IT и продажи»: 34% работодателей готовы предложить россиянам «удаленку»
Чаще всего удаленный график работы предлагают IT-компании, различные департаменты продаж, а также сервисы контроля качества услуг, сказал НСН Гарри Мурадян.
Порядка 34% компаний в РФ готовы предложить своим работникам гибридный или удаленный график, при этом в сферах безопасности, производства и медицины практически нет такого формата работы, заявил НСН руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян.
В России продолжает снижаться число компаний с удаленными рабочими местами, следует из результатов опроса сервиса SuperJob. Это может быть связано как с возвращением традиционного подхода работодателей к организации труда, так и с их опасениями того, что удаленные работники могут сменить страну проживания. Мурадян отметил, что для сотрудников оборонной и банковских отраслей важно находиться на территории России.
«Порядка 34% компаний готовы предложить своим работникам либо гибридный график работы, либо удаленный. Чаще всего это IT-компании, сервисные компании, которые оказывают услуги, различные департаменты продаж, сервисы контроля качества услуг. Если говорить про сферы, где гибридный или удаленных график не представлен совсем, то это сферы безопасности, производства, а также медицины. Говоря о динамике предложений удаленной работы, нужно понимать, что у нас в стране сейчас идет курс на создание технологического суверенитета, а значит число производственных компаний кратно увеличилось. Доля таких компаний в российской экономике стала больше, что привело к сокращению предложений удаленного графика. Банки, например, запретили удаленную работу IT-специалистам», - сказал собеседник НСН.
По его словам, в оборонной и банковских отраслях строго следят за сотрудниками на удаленке.
«Сейчас за нахождением сотрудника в России строго следят в оборонной и банковской сферах. В октябре-ноябре 2022 года начальники как-то прикрывали своих подчиненных, закрывали глаза на то, что те находились в Турции, Армении, Грузии, но сейчас такого нет. Есть такой фактор как «уязвимость», который означает возможность перехвата данных банков, например. Такие прецеденты бывали, сейчас никто не хочет рисковать», - отметил эксперт.
Ранее HR-эксперт, бизнес консультант Алсу Полякова в пресс-центре НСН заявила, что матерей с детьми переводят на удаленку 43% работодателей, еще 30% разрешают работать по гибкому графику.
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