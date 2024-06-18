«Ответ на бездействие»: Решение выдворять мигрантов без суда назвали временным

«Условия пребывания мигрантов действительно продолжают ужесточаться. Наверное, это естественный процесс после того, как долгие годы у нас было ощущение, что до этой темы нет никому дела. Бездействие в отношении миграционной политики накалило настроения в обществе, сейчас мы наблюдаем его отложенные последствия. Кроме того, кратно возросло внимание к административным и уголовным правонарушениям, совершаемым мигрантами, в информационном поле. К каким последствиям приведет нынешнее решение, мы, наверное, узнаем не раньше, чем через полгода», — сказала Лянге.

При этом собеседница НСН отметила, что ограничения коснутся лишь нелегальных мигрантов.

«Эта мера может показаться слишком жесткой, но надо понимать внушительные масштабы нелегальной миграции в нашу страну. Ужесточение затронет лишь нелегальных мигрантов, в частности, из-за того, что они занимаются в России наркоторговлей, пропагандой нетрадиционных взглядов на мусульманство и так далее. Замечу, что нужен один орган, в котором должны быть сконцентрированы все полномочия. Необходим и очень четкий регламент, как действовать в тех или иных обстоятельствах. Считаю, что данная мера необходима, но ее стоит рассматривать как временную, нужную для того, чтобы привести состояние дел к более-менее приемлемой для общества норме. Мигранты должны находиться только там, где они востребованы. Нужен разумный и трезвый подход к миграции, ни в коем случае не ущемляющий права мигрантов, в которых мы нуждаемся в определенных отраслях, что признает и президент», — подытожила она.

Ранее член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Владимир Волох заявил, что в России в ближайшие два года будет находится порядка двух миллионов трудовых мигрантов.

