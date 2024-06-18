«Ответ на бездействие»: Решение выдворять мигрантов без суда назвали временным
Ужесточение режима высылки нелегальных мигрантов — результат отложенной реакции на многолетнее бездействие в отношении миграционной политики, сказала НСН Маргарита Лянге.
Ужесточение режима высылки нелегальных мигрантов из России — необходимая мера на фоне внушительных масштабов нелегальной миграции, однако важно понимать, что это временная мера. Об этом НСН заявила член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, член Общественной палаты Маргарита Лянге.
Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности дала положительный отзыв на инициативу депутатов всех пяти думских фракций о введении нового режима высылки нелегальных мигрантов из России. Дума планирует рассмотреть его в первом чтении уже 18 июня вместе с другим законопроектом тех же авторов — о поправках к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), наделяющих полицию полномочиями выдворять из страны иностранцев за ряд правонарушений без решения суда. Лянге назвала такое решение естественным процессом после долгого бездействия властей.
«Условия пребывания мигрантов действительно продолжают ужесточаться. Наверное, это естественный процесс после того, как долгие годы у нас было ощущение, что до этой темы нет никому дела. Бездействие в отношении миграционной политики накалило настроения в обществе, сейчас мы наблюдаем его отложенные последствия. Кроме того, кратно возросло внимание к административным и уголовным правонарушениям, совершаемым мигрантами, в информационном поле. К каким последствиям приведет нынешнее решение, мы, наверное, узнаем не раньше, чем через полгода», — сказала Лянге.
При этом собеседница НСН отметила, что ограничения коснутся лишь нелегальных мигрантов.
«Эта мера может показаться слишком жесткой, но надо понимать внушительные масштабы нелегальной миграции в нашу страну. Ужесточение затронет лишь нелегальных мигрантов, в частности, из-за того, что они занимаются в России наркоторговлей, пропагандой нетрадиционных взглядов на мусульманство и так далее. Замечу, что нужен один орган, в котором должны быть сконцентрированы все полномочия. Необходим и очень четкий регламент, как действовать в тех или иных обстоятельствах. Считаю, что данная мера необходима, но ее стоит рассматривать как временную, нужную для того, чтобы привести состояние дел к более-менее приемлемой для общества норме. Мигранты должны находиться только там, где они востребованы. Нужен разумный и трезвый подход к миграции, ни в коем случае не ущемляющий права мигрантов, в которых мы нуждаемся в определенных отраслях, что признает и президент», — подытожила она.
Ранее член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Владимир Волох заявил, что в России в ближайшие два года будет находится порядка двух миллионов трудовых мигрантов.
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