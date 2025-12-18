Как в «Иронии судьбы»: Новогодняя ночь в Москве будет морозной и со снегом

Ожидается, что новогодняя ночь в Москве будет похожа на кадры из фильма «Ирония судьбы», где герои слегка мерзли перед подъездом, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

«По предварительным данным, довольно хорошие снегопады пройдут с 26 по 29 декабря. И, наконец, пейзаж приобретет зимний характер. Толщина снега достигнет 7-10 сантиметров, хотя сугробами это сложно назвать. В этих переменах погоды нужно ожидать всплеска тепла 30 и 31 декабря, а в ночь на 1 января – понижение температуры. В новогоднюю ночь ждем 5-8 градусов мороза. Но это только предварительный прогноз. Ожидаем, что новогодняя ночь будет похожа на те кадры из фильма «Ирония судьбы», на которых герои слегка мерзли перед подъездом», - рассказал он.

В последнее время в Москву и Подмосковье новогодний снег и морозец приходил редко. Обычным явлением 31 декабря и 1 января стали оттепели, слякоть и дожди. По данным синоптиков, самые высокие температуры в новогоднюю ночь были зафиксированы в Москве в 1925 и 1973 годах. Тогда воздух в городе прогрелся до плюс 5,1 и плюс 4,2 градуса соответственно. А вот самой морозной оказалась новогодняя ночь 1905 года, когда температура опустилась до минус 33,6 градуса.

