Сложно и дорого: Минцифры ограничивает VPN-зону, а бизнес сопротивляется
Минцифры просит интернет-площадки запретить доступ к ним через VPN, а компании бьют тревогу из-за ежемесячных десятимиллионных затрат на создание системы распознавания VPN.
Глава Минцифры Максут Шадаев предложил крупнейшим интернет‑площадкам и банкам ограничить доступ к их сервисам для пользователей с включённым VPN — ориентировочный срок выполнения задачи обозначен как 15 апреля.
В обсуждении инициативы участвовали представители более 20 компаний, включая Сбербанк, «Яндекс», VK, Ozon, «Газпром‑Медиа», «Авито», X5, 2ГИС и другие. Площадкам планируют передать списки IP‑адресов VPN‑сервисов, выявленных Роскомнадзором, а также рекомендации по самостоятельному обнаружению и блокировке такого трафика.
При этом ограничения не должны затрагивать корпоративные VPN‑решения. Однако, как отмечают источники РБК, надёжно отделить их трафик от прочих видов VPN‑подключений на практике пока не представляется возможным. Компании, которые не внедрят соответствующие ограничения, рискуют быть исключёнными из «белых списков» сайтов — перечня ресурсов, сохраняющих работоспособность даже в условиях ограничения мобильного интернета.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СЛОЖНОСТИ
Глава «ВымпелКома» Сергей Анохин на конференции «Телеком‑2026» сказал, что из всего потока международного трафика сложно выделить тот, который проходит через VPN. По его словам, именно поэтому выбрана «линейная лобовая мера»: она ограничит объём международного трафика, а за остальной придётся доплачивать. Анохин пояснил: узлы контроля могут определить международный трафик в целом, но разобраться, что находится внутри него, крайне сложно из‑за многообразия адресов и схем пересылок, отмечает RT.
Руководитель телекоммуникационного комитета Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Николай Михайлов в беседе с НСН отметил, что сегодня нет технических средств для отслеживания и блокировки VPN‑трафика.
«Когда у нас принимают определенные законодательные инициативы, то не всегда представляют, как это реализовать технически. Дело в том, интернет работает по определенному стандарту, по протоколам. Вы можете приказать, чтобы там не ходил какой-то трафик, но он все равно будет ходить, если такие протоколы есть. Это не регулируется законами. Вот если бы они сначала заказали такое решение, которое выработает какой-нибудь институт...но сейчас такого решения нет», — сказал эксперт.
Управляющий RTM Group Евгений Царёв в эфире Радио РБК отметил, что блокировка VPN для владельцев крупных российских интернет‑ресурсов потребует значительных вычислительных мощностей, а главная проблема заключается в том, как отличить корпоративный VPN от прочих. Он назвал два возможных подхода: с одной стороны, можно запретить доступ пользователям из‑за границы — но этот вариант прост и одновременно неприемлем. С другой — внедрить скоринговые модели: анализировать данные об устройстве (язык, геолокацию и т.д.), чтобы понять, использует ли человек VPN или просто находится в командировке, например в Казахстане. При этом, по словам Царёва, зафиксировать включение VPN при подключении ещё возможно, но позже нельзя определить, идёт ли речь о корпоративном решении или обходе блокировок.
Генеральный директор Zecurion Алексей Раевский добавил, что сервисы способны выявлять использование VPN, анализируя множество данных: IP‑адрес, версию ОС и браузера, настройки региона, а также резкие смены локации — скажем, когда запрос из России сменяется запросом из Голландии всего за пять минут. Однако у такого подхода есть существенные минусы: высок риск заблокировать легальных пользователей, а работа сервисов может замедлиться. Кроме того, создание системы распознавания VPN обойдётся компаниям в десятки миллионов рублей в месяц: потребуются команда для разработки и поддержки ПО, а также дополнительные вычислительные мощности для хранения и анализа данных. По мнению Раевского, Минцифры может контролировать исполнение требований с помощью контрольных закупок — то есть специальных заходов на сервисы через VPN.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАФИК
Ранее СМИ писали, что на совещании с операторами связи 28 марта Шадаев поручил ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. Эта мера стала откликом на закрытое поручение президента по ограничению работы VPN в России и может вступить в силу до 1 мая. В типовой пакет входит 5 Гб интернет‑трафика, а 15‑ти должно хватить для входа в Telegram и другие заблокированные ресурсы.
Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин сообщил НСН, что операторы связи и компании по обмену трафиком уже поднимают цены на свои услуги из‑за использования абонентами VPN.
«Я думаю, что цены начали повышать в первую очередь операторы, которые оказывают услуги связи. Так что как следствие за ними подтянулись и поставщики услуг, соответственно Piter-IX как раз профилируется на зарубежном трафике. Есть еще ряд таких компаний, так что, вполне возможно, последуют новые подобные заявления», — рассказал он.
Щельцин также призвал разграничивать операторов связи и цифровые платформы. На первых, по его словам, ложится дополнительная финансовая нагрузка, когда абоненты используют VPN, так что им логичнее всего просто поднять цены на свои услуги.
«Есть платформы, которые должны ограничить доступ пользователям, использующим VPN, и есть операторы связи, которые должны замедлить доступ к международному трафику (то есть к использованию VPN). С операторами и поставщиками услуг, такими, как Piter-IX, все понятно – у них у всех идет резкое повышение потребления, потому что доступ ко всем западным недоступным сервисам через VPN по сути увеличивает трафик. Плюс они не размещают и не оплачивают кэширующие серверы, так что это повышение затрат для операторов и всех поставщиков связи. Соответственно, логичный компромисс - операторам получать за эти переизбытки мощностей деньги и тем самым показать пользователям, что это не самый лучший формат получения контента. С другой стороны, есть платформы, которые попросили для ограничения пользовательского трафика с использованием VPN не давать им доступ к своим сервисам. Есть просьба, даже, грубо говоря, не показывать страницу, если человек заходит с VPN» — указал эксперт.
Заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв в беседе с ОСН заявил, что россияне не откажутся от использования VPN даже в случае введения платы. Статистика показывает резкий рост числа граждан, обходящих блокировки: количество таких пользователей подскочило с 200 тыс. до шести млн человек. Юрист считает, что попытки монетизировать VPN увеличат расходы граждан, но не остановят использование сервисов. Пользователи найдут способы продолжить пользоваться привычными приложениями — например, через сим‑карты операторов из ближнего зарубежья.
Соловьёв назвал странным предложение ввести лимиты на трафик и отметил, что идея массово штрафовать пользователей VPN звучит нереалистично: миллионы граждан пользуются такими сервисами. По его мнению, призывы запретить средства обхода блокировок связаны с невозможностью ограничить доступ к ресурсам (например, к Telegram), пока у пользователей есть возможность использовать VPN. Вероятно, в ближайшее время иностранные мессенджеры и сервисы для обхода блокировок продолжат ограничивать, что будет болезненно восприниматься обществом.
