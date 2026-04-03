В обсуждении инициативы участвовали представители более 20 компаний, включая Сбербанк, «Яндекс», VK, Ozon, «Газпром‑Медиа», «Авито», X5, 2ГИС и другие. Площадкам планируют передать списки IP‑адресов VPN‑сервисов, выявленных Роскомнадзором, а также рекомендации по самостоятельному обнаружению и блокировке такого трафика.

При этом ограничения не должны затрагивать корпоративные VPN‑решения. Однако, как отмечают источники РБК, надёжно отделить их трафик от прочих видов VPN‑подключений на практике пока не представляется возможным. Компании, которые не внедрят соответствующие ограничения, рискуют быть исключёнными из «белых списков» сайтов — перечня ресурсов, сохраняющих работоспособность даже в условиях ограничения мобильного интернета.



ТЕХНИЧЕСКИЕ СЛОЖНОСТИ

Глава «ВымпелКома» Сергей Анохин на конференции «Телеком‑2026» сказал, что из всего потока международного трафика сложно выделить тот, который проходит через VPN. По его словам, именно поэтому выбрана «линейная лобовая мера»: она ограничит объём международного трафика, а за остальной придётся доплачивать. Анохин пояснил: узлы контроля могут определить международный трафик в целом, но разобраться, что находится внутри него, крайне сложно из‑за многообразия адресов и схем пересылок, отмечает RT.

Руководитель телекоммуникационного комитета Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Николай Михайлов в беседе с НСН отметил, что сегодня нет технических средств для отслеживания и блокировки VPN‑трафика.

«Когда у нас принимают определенные законодательные инициативы, то не всегда представляют, как это реализовать технически. Дело в том, интернет работает по определенному стандарту, по протоколам. Вы можете приказать, чтобы там не ходил какой-то трафик, но он все равно будет ходить, если такие протоколы есть. Это не регулируется законами. Вот если бы они сначала заказали такое решение, которое выработает какой-нибудь институт...но сейчас такого решения нет», — сказал эксперт.