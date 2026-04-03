СМИ: Власти РФ призвали интернет-площадки помочь с блокировкой VPN
Руководитель Минцифры Максут Шадаев предложил крупнейшим интернет-площадкам и банкам России помочь ограничить доступ к их сервисам для пользователей с включенным VPN, сообщает РБК.
По его словам, ориентировочно это должно произойти к 15 апреля. Во встрече с министром участвовали представители более 20 компаний, включая «Сбербанк», «Яндекс», VK, Ozon, «Газпром-Медиа», 2ГИС и другие.
Как ожидается, площадки получат списки IP-адресов VPN, выявленных Роскомнадзором, а также рекомендации по самостоятельному обнаружению и блокировке таких сервисов. Ограничения не планируют распространять на корпоративные VPN, однако надежного способа отличить их от других видов трафика нет.
Ранее стало известно, что с Россиян могут ежегодно брать за использование VPN 2,7 трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
