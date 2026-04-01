«Таких средств нет»: Как IT-компании будут отслеживать VPN-трафик
Николай Михайлов заявил НСН, что невозможно регулировать VPN-трафик законодательными инициативами, так как для этого нужны специальные технические решения.
Сегодня еще не разработаны технические средства, которые позволяют отследить VPN-трафик и его заблокировать, так что многие IT-компании уже задумываются, а стоит ли им оставаться в IT-реестре Минцифры и пытаться выполнить такое требование. Об этом НСН рассказал руководитель телекоммуниционного комитета Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Николай Михайлов.
IT-компании, которые не ограничат для пользователей доступ к своим цифровым платформам с использованием VPN-сервисов, могут быть исключены из IT-реестра Минцифры по инициативе спецслужб, пишет «Коммерсант». Кроме того, компании рискуют лишиться права на предустановку своих приложений на продаваемые в России устройства. Михайлов раскрыл, какие бонусы дает нахождение в этом реестре от Минцифры.
«Изначально этот реестр создавался для того, чтобы продвигать отечественные решения. Это была инициатива АРПП «Отечественный софт». Государственные компании покупали отечественные решения. Но потом управление этим реестром перешло в Минцифры, он начал использоваться и как, с одной стороны, поощрение, то есть айтишные компании в этом реестре имеют налоговые льготы, а с другой стороны, как угроза: не выполните требования, тогда мы вас из реестра уберем, и вы потеряете налоговые льготы. Там не только налоги, там и IT-ипотека, в общем, все «плюшки». Так что у многих возникает вопрос: не будут ли издержки в таком случае больше, чем компании получат, и стоит ли выйти из этого реестра и компенсировать все просто поднятием цены для конечного пользователя. В принципе, компания может выйти, просто она тогда не сможет работать с госкомпаниями», - рассказал он.
Также Михайлов подчеркнул, что сейчас нет технических средств, которые бы позволяли отслеживать VPN-трафик и блокировать его.
«Когда у нас принимают определенные законодательные инициативы, то не всегда представляют, как это реализовать технически. Дело в том, интернет работает по определенному стандарту, по протоколам. Вы можете приказать, чтобы там не ходил какой-то трафик, но он все равно будет ходить, если такие протоколы есть. Это не регулируется законами. Вот если бы они сначала заказали такое решение, которое выработает какой-нибудь институт...но сейчас такого решения нет», - подытожил он.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор за последний месяц не заблокировал в России ни одного VPN-сервиса, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
