«Изначально этот реестр создавался для того, чтобы продвигать отечественные решения. Это была инициатива АРПП «Отечественный софт». Государственные компании покупали отечественные решения. Но потом управление этим реестром перешло в Минцифры, он начал использоваться и как, с одной стороны, поощрение, то есть айтишные компании в этом реестре имеют налоговые льготы, а с другой стороны, как угроза: не выполните требования, тогда мы вас из реестра уберем, и вы потеряете налоговые льготы. Там не только налоги, там и IT-ипотека, в общем, все «плюшки». Так что у многих возникает вопрос: не будут ли издержки в таком случае больше, чем компании получат, и стоит ли выйти из этого реестра и компенсировать все просто поднятием цены для конечного пользователя. В принципе, компания может выйти, просто она тогда не сможет работать с госкомпаниями», - рассказал он.

Также Михайлов подчеркнул, что сейчас нет технических средств, которые бы позволяли отслеживать VPN-трафик и блокировать его.

«Когда у нас принимают определенные законодательные инициативы, то не всегда представляют, как это реализовать технически. Дело в том, интернет работает по определенному стандарту, по протоколам. Вы можете приказать, чтобы там не ходил какой-то трафик, но он все равно будет ходить, если такие протоколы есть. Это не регулируется законами. Вот если бы они сначала заказали такое решение, которое выработает какой-нибудь институт...но сейчас такого решения нет», - подытожил он.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор за последний месяц не заблокировал в России ни одного VPN-сервиса, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

