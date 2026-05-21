Компанию S7 поймали на навязывании авиастраховки. По данным канала Mash, платную услугу прятали в «галочку» при стандартной покупке билета — при оформлении клиент одновременно соглашался и с правилами перелета, и с покупкой страховки. При этом многие покупатели не замечали, что итоговая цена становилась выше, на чем авиаперевозчик зарабатывал минимум 500 миллионов рублей в год. Койтов напомнил, что с 1 сентября прошлого года в РФ вступили в силу нормы, запрещающие предустановленное согласие потребителя на любые дополнительные услуги или товары.

«Раньше потребителю действительно нужно было доказать, что он не заметил допуслугу. Сегодня потребителю должны явно и недвусмысленно предложить проставить отдельную "галочку" или кнопку "согласиться". То есть потребитель должен совершить конкретные действия, направленные на приобретение любых дополнительных платных услуг и товаров. Если этого нет, как в данном случае, все это вне закона. Я думаю, это повод ударить по рукам компании, наложив на нее оборотный штраф, то есть, взыскать сумму, кратно большую той прибыли, которую она получила в связи с этим нарушением. Но у нас, к сожалению, нет оборотных штрафов по потребительским составам нарушений, как это есть в антимонопольном законодательстве. Если бы сейчас наши надзорные органы смогли найти подходящий состав, который позволил бы применить оборотный штраф к этому случаю, и вместо полученного полумиллиарда S7 бы заплатил хотя бы в два раза больше, это был бы очень важный прецедент на рынке. Как показывает мировая практика, именно оборотные штрафы — самые эффективные. Их не надо пачками раздавать, достаточно несколько применений и все. Любое правонарушение, что административное, что уголовное, практически всегда в основе имеет экономику. И как только экономика нарушения становится невыгодной, его прекращают допускать», — поделился мнением Койтов.

Он пояснил, что пока данное нарушение попадает под административную статью, однако штрафы несопоставимы с прибылью нарушителей.

«Максимальный штраф составляет 500 тысяч рублей для юрлиц, но на практике верхняя планка используется только при рецидиве нарушений. То есть штраф 500 тысяч на 500 миллионов прибыли. Какой смысл им дальше не нарушать? Они будут нарушать, еще 500 миллионов заработают. Я больше скажу, штраф — это только формально. А по факту мораторий на проверку никто не отменял. И сегодня, чтобы по этой статье оштрафовать S7, Роспотребнадзору нужно пойти в прокуратуру, получить санкции. В данном случае прокуратура санкции даст ввиду резонанса этой ситуации, но во всех остальных случаях этого еще нужно добиться. Поэтому здесь крайне важно, чтобы надзорные органы, в том числе прокуратура, нашли возможность привлечь к реально серьезной ответственности авиаперевозчика, который попался на этом, чтоб другим неповадно было», — подчеркнул собеседник НСН.

Койтов рассказал, что подобные нарушения находятся в ведении Роспотребнадзора, однако он рекомендует параллельно жаловаться в ФАС и прокуратуру. Таким образом выше шанс, что надзорный орган даст Роспотребнадзору согласие на проверку нарушителя.

