Устроившего массовое ДТП мажора нашли спящим в ресторане Нижнего Новгорода
Молодого человека-мажора, который в пьяном состоянии спровоцировал массовую аварию в Нижнем Новгороде 21 мая, обнаружили спящим на веранде одного из местных ресторанов. Кадры с места предоставил источник РЕН ТВ.
На записи запечатлён Сергей К., дремлющий на диване в заведении. Ранее, до инцидента, он публиковал видео из ресторана с бокалом в руке, признаваясь в сильном опьянении, после чего на автомобиле Mercedes устроил столкновение на Похвалинском съезде. Сразу после аварии сын предпринимателя вернулся в то же заведение.
Журналистам удалось связаться с мажором по телефону. В разговоре он хвалился наличием ещё одного автомобиля, продолжал употреблять спиртное и при этом утверждал, что в момент ДТП был трезв.
Сообщается, в ресторане молодой человек оставил чек почти на 15 тысяч рублей. В его заказе числились несколько бокалов белого вина, а также паста с белыми грибами и трюфелем.
Ранее координатор общественного движения автомобилистов «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов заявил НСН, что проблему мажоров на дороге нужно решать в связке с родителями.
Устроившего массовое ДТП мажора нашли спящим в ресторане Нижнего Новгорода
