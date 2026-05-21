Устроившего массовое ДТП мажора нашли спящим в ресторане Нижнего Новгорода

Молодого человека-мажора, который в пьяном состоянии спровоцировал массовую аварию в Нижнем Новгороде 21 мая, обнаружили спящим на веранде одного из местных ресторанов. Кадры с места предоставил источник РЕН ТВ.

На записи запечатлён Сергей К., дремлющий на диване в заведении. Ранее, до инцидента, он публиковал видео из ресторана с бокалом в руке, признаваясь в сильном опьянении, после чего на автомобиле Mercedes устроил столкновение на Похвалинском съезде. Сразу после аварии сын предпринимателя вернулся в то же заведение.