СМИ: Муфтия Мордовии задержали из-за взятки телефоном
Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) Мордовии, член общественной палаты республики Раиль-Хазар Асаинов был задержан при неясных обстоятельствах. Об этом «Ленте.ру» сообщил высокопоставленный источник в ДУМ России, отметив, что представителям задержанного не предоставили юридических документов.
Он уточнил, что Асаинов и несколько имамов были доставлены в следственные органы 19 мая после 19:00. После опроса большинство отпустили, однако муфтий остался под стражей по подозрению в совершении преступления. Адвокату муфтия продемонстрировали только постановление о задержании на 48 часов в порядке статей 91–92 УПК, иных документов не предъявили.
По некоторым данным, поводом для задержания стал мобильный телефон, который один из имамов подарил преподавателю Мордовского государственного университета. Следователи оценили этот презент как взятку, а организатором якобы выступил глава ДУМ Мордовии.
В ДУМ России прокомментировали ситуацию. Там подчеркнули, что курсы, о которых идёт речь, направлены на ликвидацию финансовой неграмотности духовных лиц ислама для предотвращения нарушений. Поэтому говорить о материальной заинтересованности участников программ собеседник издания счёл как минимум странным, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН»
