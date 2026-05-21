СМИ: Муфтия Мордовии задержали из-за взятки телефоном

Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) Мордовии, член общественной палаты республики Раиль-Хазар Асаинов был задержан при неясных обстоятельствах. Об этом «Ленте.ру» сообщил высокопоставленный источник в ДУМ России, отметив, что представителям задержанного не предоставили юридических документов.

Он уточнил, что Асаинов и несколько имамов были доставлены в следственные органы 19 мая после 19:00. После опроса большинство отпустили, однако муфтий остался под стражей по подозрению в совершении преступления. Адвокату муфтия продемонстрировали только постановление о задержании на 48 часов в порядке статей 91–92 УПК, иных документов не предъявили.