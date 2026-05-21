Законопроект о запрете электронных сигарет до сих пор не принят на федеральном уровне, поэтому введение подобных ограничений в отдельных регионах разрывает политическое и экономическое пространство страны, заявил НСН зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Электронные сигареты полностью запретили в Пермском крае — не только продажу, но и хранение с распространением, пишет «Коммерсант». Под запрет попали электронные сигареты, системы доставки никотина, устройства для нагревания табака и все их комплектующие. За нарушение грозит штраф до 100 тысяч рублей. Закон вступит в силу осенью этого года.

«Это опережающее регулирование, потому что федеральный закон принят только в первом чтении. Пока федеральный законодатель не делегировал такое право регионам. Не исключаю, что закон будет отменен прокурором либо не вступит в силу. Хотя в целом я сторонник того, чтобы такой закон был принят на территории всей России, а не отдельными субъектами. Но еще нужно время для того, чтобы закон доработать и ввести на федеральном уровне», - заявил Куринный.