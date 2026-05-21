«Разрывает пространство»: В Госдуме назвали запрет вейпов в Пермском крае поспешным
Пока законопроект не принят на федеральном уровне, регионы не могут ввозить такие ограничения, заявил НСН депутат Алексей Куринный.
Законопроект о запрете электронных сигарет до сих пор не принят на федеральном уровне, поэтому введение подобных ограничений в отдельных регионах разрывает политическое и экономическое пространство страны, заявил НСН зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
Электронные сигареты полностью запретили в Пермском крае — не только продажу, но и хранение с распространением, пишет «Коммерсант». Под запрет попали электронные сигареты, системы доставки никотина, устройства для нагревания табака и все их комплектующие. За нарушение грозит штраф до 100 тысяч рублей. Закон вступит в силу осенью этого года.
«Это опережающее регулирование, потому что федеральный закон принят только в первом чтении. Пока федеральный законодатель не делегировал такое право регионам. Не исключаю, что закон будет отменен прокурором либо не вступит в силу. Хотя в целом я сторонник того, чтобы такой закон был принят на территории всей России, а не отдельными субъектами. Но еще нужно время для того, чтобы закон доработать и ввести на федеральном уровне», - заявил Куринный.
О праве регионов вводить запрет на продажу электронных сигарет говорится в поправках к законопроекту об обязательном лицензировании торговли табачной и никотиносодержащей продукцией. Документ был внесен в Госдуму Минфином 25 сентября 2025 года. Проект принят депутатами в первом чтении, его рассмотрение во втором чтении запланировано на ноябрь текущего года. Предполагалось, что регионы смогут вводить полный запрет на электронные сигареты с 1 сентября 2026 года. Куринный не смог пояснить НСН, почему принятие законопроекта откладывается.
«В принципе, все партии «за», но пока нет отмашки со стороны правительства или администрации президента, не знаю, где там застряло», - сказал он.
Зампред комитета по охране здоровья также отказался считать решение Пермского края положительной практикой.
«Во всяком случае это будет единая политика [при принятии запрета на федеральном уровне], а не так, что в Пермском крае нельзя употреблять, а в соседнем регионе можно. Это будет разрыв экономического и политического пространства. Это неправильно с точки зрения введения такого рода ограничений», - считает собеседник НСН.
Вейпы в России нужно приравнять к наркотикам и запретить, заявлял НСН первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
