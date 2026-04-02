Поднимут цены на связь: Чем обернется борьба с VPN в России
Арсений Щельцин заявил НСН, что операторы связи и поставщики услуг несут дополнительные расходы из-за трафика с VPN, так что логичнее всего им поднять цены, чтобы это компенсировать.
Операторы связи и компании по обмену трафиком уже поднимают цены на свои услуги в связи с использованием абонентами VPN, и заявления о росте цен продолжатся. Об этом НСН рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.
Компания «Питер Ай Икс», управляющая точкой обмена трафиком Piter-IX в Санкт-Петербурге, уведомила своих клиентов о предстоящем повышении цен на услуги на 10% и более, пишет РБК, ссылаясь на источник. Отмечается, что это решение стало следствием мартовского совещания в Минцифры, на котором обсуждались потенциальные меры по борьбе с использованием VPN, в том числе введение платы за потребление международного трафика свыше 15 Гб в месяц. При этом официальных подтверждений об этом со стороны властей не поступало. Щельцин заявил, что примеру «Питер Ай Икс» могут последовать и другие подобные компании.
«Я думаю, что цены начали повышать в первую очередь операторы, которые оказывают услуги связи. Так что как следствие за ними подтянулись и поставщики услуг, соответственно Piter-IX как раз профилируется на зарубежном трафике. Есть еще ряд таких компаний, так что, вполне возможно, последуют новые подобные заявления», - рассказал он.
Щельцин также призвал разграничивать операторов связи и цифровые платформы. На первых, по его словам, ложится дополнительная финансовая нагрузка, когда абоненты используют VPN, так что им логичнее всего просто поднять цены на свои услуги.
«Есть платформы, которые должны ограничить доступ пользователям, использующим VPN, и есть операторы связи, которые должны замедлить доступ к международному трафику (то есть к использованию VPN). С операторами и поставщиками услуг, такими, как Piter-IX, все понятно – у них у всех идет резкое повышение потребления, потому что доступ ко всем западным недоступным сервисам через VPN по сути увеличивает трафик. Плюс они не размещают и не оплачивают кэширующие серверы, так что это повышение затрат для операторов и всех поставщиков связи. Соответственно, логичный компромисс - операторам получать за эти переизбытки мощностей деньги и тем самым показать пользователям, что это не самый лучший формат получения контента. С другой стороны, есть платформы, которые попросили для ограничения пользовательского трафика с использованием VPN не давать им доступ к своим сервисам. Есть просьба, даже, грубо говоря, не показывать страницу, если человек заходит с VPN» - рассказал он.
Ранее руководитель телекоммуниционного комитета Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Николай Михайлов заявил НСН, что сегодня еще не разработаны технические средства, которые позволяют отследить VPN-трафик и его заблокировать, так что многие IT-компании уже задумываются, а стоит ли им оставаться в IT-реестре Минцифры и пытаться выполнить такое требование.
