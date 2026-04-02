Операторы связи и компании по обмену трафиком уже поднимают цены на свои услуги в связи с использованием абонентами VPN, и заявления о росте цен продолжатся. Об этом НСН рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Компания «Питер Ай Икс», управляющая точкой обмена трафиком Piter-IX в Санкт-Петербурге, уведомила своих клиентов о предстоящем повышении цен на услуги на 10% и более, пишет РБК, ссылаясь на источник. Отмечается, что это решение стало следствием мартовского совещания в Минцифры, на котором обсуждались потенциальные меры по борьбе с использованием VPN, в том числе введение платы за потребление международного трафика свыше 15 Гб в месяц. При этом официальных подтверждений об этом со стороны властей не поступало. Щельцин заявил, что примеру «Питер Ай Икс» могут последовать и другие подобные компании.

«Я думаю, что цены начали повышать в первую очередь операторы, которые оказывают услуги связи. Так что как следствие за ними подтянулись и поставщики услуг, соответственно Piter-IX как раз профилируется на зарубежном трафике. Есть еще ряд таких компаний, так что, вполне возможно, последуют новые подобные заявления», - рассказал он.