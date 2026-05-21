В Афганистане до девяти лет снизили минимальный возраст девочек для брака

В Афганистане снизили минимальный возраст для вступления девочек в брак до девяти лет. Об этом говорится в документ е «Принципы раздельного проживания супругов», сообщает RT.

По новым правилам, возможность заключения брака теперь напрямую связывается с наступлением половозрелости у девочек. Это опирается на постулаты крупнейшей суннитской школы исламского права, согласно которым минимальный возраст достижения половой зрелости составляет именно девять лет.

В Афганистане заявили о желании направить трудовых мигрантов в Россию

Новая норма также устанавливает, что девочки, выданные замуж до наступления зрелости, могут расторгнуть союз только через суд при определённых условиях — если опекуны, принявшие решение о браке, будут признаны жестокими, психически неполноценными или аморальными.

Ранее в Афганистане ужесточили требования к женскому дресс-коду, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Женщины в Афганистане
