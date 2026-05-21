В Афганистане до девяти лет снизили минимальный возраст девочек для брака
В Афганистане снизили минимальный возраст для вступления девочек в брак до девяти лет. Об этом говорится в документ е «Принципы раздельного проживания супругов», сообщает RT.
По новым правилам, возможность заключения брака теперь напрямую связывается с наступлением половозрелости у девочек. Это опирается на постулаты крупнейшей суннитской школы исламского права, согласно которым минимальный возраст достижения половой зрелости составляет именно девять лет.
Новая норма также устанавливает, что девочки, выданные замуж до наступления зрелости, могут расторгнуть союз только через суд при определённых условиях — если опекуны, принявшие решение о браке, будут признаны жестокими, психически неполноценными или аморальными.
Ранее в Афганистане ужесточили требования к женскому дресс-коду, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
