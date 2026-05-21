В Госдуме назвали оттягивающий мирные переговоры шаг Украины
Атаки украинских БПЛА на гражданские объекты отдаляют перспективу мирных переговоров по урегулированию конфликта. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, комментируя удар ВСУ по Самарской области.
Парламентарий предположила, что подобные действия носят демонстративный характер и призваны запугать, показав возможности украинских сил. По её словам, такие шаги, к сожалению, не способствуют сближению позиций сторон и началу диалога.
Журова также отметила, что Киев намеренно провоцирует Москву, пытаясь вынудить российскую армию применить более серьёзное оружие. Однако, Россия воздерживается от ударов, способных нанести ущерб мирному населению, хотя технически могла бы использовать такие средства.
Она подчеркнула, что все действия должны быть точечными, чтобы не страдало гражданское население, и именно такой подход, по её мнению, соответствует интересам завершения конфликта.
Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что европейские страны желают сорвать любые переговоры по мирному урегулированию на Украине, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
