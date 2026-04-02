Сокращение небольших операторов связи коснется в первую очередь операторов «последней мили», такая мера погубит минимум треть небольших игроков рынка. Об этом НСН заявил ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин.

Власти намерены убрать с рынка часть небольших операторов связи городского и районного уровней, сообщило издание «Известия». В частности, обсуждается ужесточение требований к лицензированию, включая минимальный размер уставного капитала и стоимость лицензий. По мнению экспертов, такие меры могут привести к снижению конкуренции и росту тарифов на связь, однако одновременно способны повысить прозрачность рынка. Муртазин заявил, что с рынка уйдут минимум 30% таких операторов.

«У нас несколько десятков тысяч таких операторов, причем лицензий намного больше. Это не новая мера, операторы связи обязаны подключиться к системе оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), хранить данные три года и так далее. Для мелких операторов это слишком дорого, многие избегают этого, хотя есть возможность получать эту услугу у крупных магистральных провайдеров. Сейчас идет наступление на мелких операторов: не соблюдаете правила — закрывайтесь. На них также идет давление со стороны крупных операторов, которые предлагают и мобильную связь, и домашний интернет в пакете. Сейчас их выживание подходит к концу, консолидация рынка неизбежна. Думаю, окончательно умрет минимум 30% мелких операторов, это операторы “последней мили”», — сказал Муртазин.