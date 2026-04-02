«Исчезнут 30%»: К чему приведет отток с рынка мелких операторов связи
Резкого взлета цен для потребителей из-за массового исчезновения небольших операторов связи не будет, но на рынок это повлияет крайне негативно из-за уменьшения конкуренции, сказал НСН Эльдар Муртазин.
Сокращение небольших операторов связи коснется в первую очередь операторов «последней мили», такая мера погубит минимум треть небольших игроков рынка. Об этом НСН заявил ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин.
Власти намерены убрать с рынка часть небольших операторов связи городского и районного уровней, сообщило издание «Известия». В частности, обсуждается ужесточение требований к лицензированию, включая минимальный размер уставного капитала и стоимость лицензий. По мнению экспертов, такие меры могут привести к снижению конкуренции и росту тарифов на связь, однако одновременно способны повысить прозрачность рынка. Муртазин заявил, что с рынка уйдут минимум 30% таких операторов.
«У нас несколько десятков тысяч таких операторов, причем лицензий намного больше. Это не новая мера, операторы связи обязаны подключиться к системе оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), хранить данные три года и так далее. Для мелких операторов это слишком дорого, многие избегают этого, хотя есть возможность получать эту услугу у крупных магистральных провайдеров. Сейчас идет наступление на мелких операторов: не соблюдаете правила — закрывайтесь. На них также идет давление со стороны крупных операторов, которые предлагают и мобильную связь, и домашний интернет в пакете. Сейчас их выживание подходит к концу, консолидация рынка неизбежна. Думаю, окончательно умрет минимум 30% мелких операторов, это операторы “последней мили”», — сказал Муртазин.
Собеседник НСН добавил, что это пагубно отразится на рынке в целом вследствие уменьшения конкуренции.
«С одной стороны, для потребителя это не так плохо, не будет какого-то резкого взлета цен. Но для рынка в целом это, конечно, очень плохо, потому что конкуренция уменьшится, и в будущем цены будут расти более синхронно. Люди больше не смогут получать зачастую более качественные услуги по меньшей цене по сравнению с крупными операторами за счет договоренностей мелких операторов с жилищными управлениями, городскими властями и так далее», — подчеркнул эксперт.
По мнению Муртазина, государство принимает в расчет интерес только крупных операторов, не обращая внимания на мелкий и средний бизнес.
«Госрегулирование учитывает интересы крупных компаний, и то не всегда, а на мелкие компании и средний бизнес никто даже не смотрит. К сожалению, такова грустная реальность телеком-рынка. За счет этого крупные операторы не получат больше денег, а заменить мелких операторов, которые вынуждены чуть не до небес взвинтить цены на подключение (например, в Саратове — до 15-20 тысяч рублей), зачастую нет ни денег, ни желания, ни возможностей», — подытожил он.
