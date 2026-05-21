Певица Zivert разгадала секрет культурного кода России
Российский менталитет от прочих отличает душевность, рассказала НСН певица Zivert.
Основу российской ментальности составляет душевность и поэтичность, что находит отражение и в культурном коде страны, заявила спецкору НСН певица Zivert (Юлия Зиверт).
«Я много путешествую по миру, благо, когда я стала популярной артисткой, у меня появилась такая возможность. Путешествия – то, что я люблю, это то, что очень сильно вдохновляет меня в поездках. Пообщавшись с разными людьми, почувствовав энергию от земли и от ментальности, могу сказать, что каждый раз, возвращаясь домой, понимаю, что наш культурный код одним словом – душа. Это самое главное, что есть в нашей ментальности – душевность и какая-то поэтичность», - сказала она на премии RU.TV в Москве.
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил НСН, что искусственный интеллект (ИИ) не заменит живого исполнителя, поскольку у ИИ нет эмоций и души.
