«Удар в лоб?»: Что происходит 1 апреля с Telegram, VPN и оплатой Apple
В День смеха россияне лишились возможности оплачивать Apple ID со смартфонов и ждут «конца» Telegram, глава Минцифры оправдывается за VPN, а блокировки ненароком ударили по VK Видео.
Россияне проснулись 1 апреля и судорожно схватились за смартфоны, чтобы проверить работу Telegram. СМИ обещали полную блокировку ставшего недружественным мессенджера в начале апреля, власти не подтверждали, но и не опровергали эту информацию. Однако на момент выхода материла «телега» продолжает жить своей жизнью, то работая, то не работая вне зависимости от времени и места.
ДЕНЬ СМЕХА: «ХВАТИТ ДУМАТЬ О TELEGRAM!»
Еще в конце февраля СМИ запестрели заголовками о блокировке Telegram с 1 апреля. Всевозможные источники, близкие к вершинам власти, утверждали, что это уже вопрос решенный, несколько размыв дату прощания на «начало апреля». С тех пор журналисты и эксперты находили немало доказательств грядущей «смерти» Telegram в РФ. В их числе были и резонансные заявления Павла Дурова, и ограничения рекламы, и высказывания официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
«Хватит думать о Telegram, думайте о Max!» - сказал Песков в середине марта.
При этом серьезные проблемы с работой «телеги», единственной законной альтернативой которой остался мессенджер Max, взбудоражили общество. На этом фоне 18 марта стало известно об исключении из ЛДПР зампреда комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова, прославившегося на всю страну громкими заявлениями о Telegram.
«У Роскомнадзора есть техническая возможность отслеживать VPN-трафик. Они просто начнут его потихоньку поджимать. Telegram будет также тупить и через VPN. Если кто-то думает, что все просто скачают VPN и продолжат пользоваться мессенджером, то спешу вас расстроить. Ничего не будет работать (…) Telegram никого не обхитрит — не будет ни черта функционировать», — заявил Свинцов за неделю до исключения на пресс-коференции в НСН.
31 марта у некоторых пользователей Telegram заработал без VPN в метро и в центре Москвы. При этом мессенджер рассылал пользователям сообщения с «колокольчиком», призывая использовать последний шанс оплатить премиум-подписку аж на два года вперед.
Утром 1 апреля ситуация с мессенджером кардинально не изменилась – как и в течение марта он работает с перебоями и на гаджетах, и на ПК. При этом невозможно точно определить, в какое время и в каком месте «телега» будет работать, а где нет.
Еще один пробный шар по настроениям общественности был запущен в понедельник, 30 марта. В этот день издание Forbes сообщило, что мобильные операторы введут плату за использование россиянам VPN-сервисов, которыми на фоне блокировок YouTube c Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая запрещена в РФ как экстремистская. - прим. НСН) и замедления Telegram пользуется огромное количество россиян. По данным источников издания, глава Минцифры Максут Шадаев в ходе совещания с крупными операторами попросил принять меры против использования их клиентами средств обхода блокировок.
«В частности, операторов связи глава Минцифры попросил ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях», - сообщило издание.
Однако уже на следующий день министр Шадаев поспешил заверить граждан, что все было совсем не так.
«Обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится. Обсуждаемые сегодня меры являются сложным компромиссом. Конечно, мы понимаем все последствия, но все другие варианты сильно хуже (…) Мы понимаем, что есть много нюансов: доступы разработчиков, встроенная оплата и многое другое. Готовы по ним искать решения с учетом общего курса», - пообещал глава Минцифры.
ОТ APPLE ДО VK: «СКОРО ВСЕ НАЛАДИТСЯ?»
30 марта большая тройка российских информагентств сообщила со ссылкой на источники в правительстве, что Минцифры рассматривает временные ограничения на оплату сервисов Apple с телефона. Это объяснялось намерением принудить американцев вернуть в App Store некие «популярные российские сервисы».
Сегодня, 1 апреля, СМИ подтверждают, что после полуночи оплата в России Apple ID со счетов мобильных телефонов перестала работать.
Главный редактор интернет-издания «Runet» Владимир Зыков объяснил НСН, что невозможность оплачивать сервисы Apple с мобильного телефона ударит и по простым россиянам, и по разработчикам.
«Сейчас Минцифры накажет не только Apple, но и российское пользовательское сообщество, а также российских разработчиков. Российские компании зарабатывают на AppStore, деньги от платежей идут разработчикам, включая российских. Они вкладывали гигантские деньги в продвижение своих приложений. Получается, что в заложниках окажутся российские пользователи и разработчики. Я бы рекомендовал это решение переосмыслить, спросить мнение IT-компаний», - отметил он.
На фоне проблем с Telegram и судорожных попыток его пользователей перейти на другие мессенджеры и соцсети, в середине марта начались серьезные проблемы с загрузкой видео в соцсети VK. С тех пор прямые эфиры либо грузятся больше суток, либо вообще не грузятся, либо публикуются частями и «лагают», причем ситуация с каждой неделей усугубляется, отмечает корреспондент НСН.
26 марта в VK Видео признали проблему с загрузкой и просмотром видео, пообещав, что «скоро все вернется в норму». Однако ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин пояснил НСН, что это не проблема VK, а следствие блокировки Telegram.
«Учитывая то количество оборудования, которое есть у VK, это явно не их проблема, это проблема связности. Связность – это когда из точки А в точку Б должен пройти сигнал. Чем быстрее он проходит, тем качественнее работает интернет. Когда интернет начинают «ломать», сигнал не проходит. Это не только для заблокированных или замедляемых ресурсов, это для всех ресурсов. Методика блокировок неизбирательная, она ломает любые сервисы, которые имеют большие объемы передачи данных. Поэтому, судя по всему, это связано с блокировкой того же Telegram. Эти проблемы невозможно побороть, потому что убивают интернет как таковой, а Роскомнадзор планирует наращивать блокировки, закупается оборудование», - отметил Муртазин.
