ДЕНЬ СМЕХА: «ХВАТИТ ДУМАТЬ О TELEGRAM!»

Еще в конце февраля СМИ запестрели заголовками о блокировке Telegram с 1 апреля. Всевозможные источники, близкие к вершинам власти, утверждали, что это уже вопрос решенный, несколько размыв дату прощания на «начало апреля». С тех пор журналисты и эксперты находили немало доказательств грядущей «смерти» Telegram в РФ. В их числе были и резонансные заявления Павла Дурова, и ограничения рекламы, и высказывания официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«Хватит думать о Telegram, думайте о Max!» - сказал Песков в середине марта.

При этом серьезные проблемы с работой «телеги», единственной законной альтернативой которой остался мессенджер Max, взбудоражили общество. На этом фоне 18 марта стало известно об исключении из ЛДПР зампреда комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова, прославившегося на всю страну громкими заявлениями о Telegram.

«У Роскомнадзора есть техническая возможность отслеживать VPN-трафик. Они просто начнут его потихоньку поджимать. Telegram будет также тупить и через VPN. Если кто-то думает, что все просто скачают VPN и продолжат пользоваться мессенджером, то спешу вас расстроить. Ничего не будет работать (…) Telegram никого не обхитрит — не будет ни черта функционировать», — заявил Свинцов за неделю до исключения на пресс-коференции в НСН.

31 марта у некоторых пользователей Telegram заработал без VPN в метро и в центре Москвы. При этом мессенджер рассылал пользователям сообщения с «колокольчиком», призывая использовать последний шанс оплатить премиум-подписку аж на два года вперед.

Утром 1 апреля ситуация с мессенджером кардинально не изменилась – как и в течение марта он работает с перебоями и на гаджетах, и на ПК. При этом невозможно точно определить, в какое время и в каком месте «телега» будет работать, а где нет.

Еще один пробный шар по настроениям общественности был запущен в понедельник, 30 марта. В этот день издание Forbes сообщило, что мобильные операторы введут плату за использование россиянам VPN-сервисов, которыми на фоне блокировок YouTube c Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая запрещена в РФ как экстремистская. - прим. НСН) и замедления Telegram пользуется огромное количество россиян. По данным источников издания, глава Минцифры Максут Шадаев в ходе совещания с крупными операторами попросил принять меры против использования их клиентами средств обхода блокировок.

«В частности, операторов связи глава Минцифры попросил ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях», - сообщило издание.

Однако уже на следующий день министр Шадаев поспешил заверить граждан, что все было совсем не так.

«Обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится. Обсуждаемые сегодня меры являются сложным компромиссом. Конечно, мы понимаем все последствия, но все другие варианты сильно хуже (…) Мы понимаем, что есть много нюансов: доступы разработчиков, встроенная оплата и многое другое. Готовы по ним искать решения с учетом общего курса», - пообещал глава Минцифры.