«Я считаю, что сегодня нужно поддерживать молодежь. Главная награда для меня — народная любовь. У меня есть две премии "Шансон года". Главное — это концерты. Можно сколько угодно получать премий, но никто тебя не знает. Самое главное — добиться отклика своим творчеством в сердцах людей. О вкусах не спорят. Не хочу выделять какой-то отдельный жанр. Кто-то слушает одно с удовольствием, а у кого-то идет кровь из ушей. Например, я очень люблю петь шансон, но я бы не сказала, что я его прямо слушаю. Мне самой ближе популярная музыка», — сказала артистка на премии RU.TV в Москве.

Самбурская работает преимущественно в жанре шансона. В 2016 году она подписала контракт с продюсером Виктором Дробышем. В сотрудничестве с ним вышли песни «Плохие мальчики», «Сигаретка», «Алёша-ша» и другие. В 2019 году певица получила премию «Шансон года» в номинации «Открытие года» за трек «Алёша-ша». Сотрудничество с Дробышем завершилось судебным разбирательством в 2020 году. Суд завершился в пользу продюсера, и Самбурская была вынуждена выплатить ему 2,7 млн рублей. После этого она сделала паузу в музыкальной карьере.



В 2023 году Самбурская вернулась к музыке, выпустив треки «Полмира», «Сильная» и «Безответная». В 2024 году вышел совместный сингл «Зодиак» с коллективом «Хитобои».



Ранее заслуженный артист России Ярослав Дронов (Шаман) заявил в интервью спецкору НСН, что считает себя кремлевской звездой.

