«Обносят, как обычно»: Путин в Кремле пошутил про артистов и шампанское
Президент России Владимир Путин во время неформального общения с обладателями государственных наград в Кремле пошутил про артистов и шампанское. Глава государства вручил награды, после чего по традиции пообщался с участниками церемонии за бокалом игристого.
Заметив, что у народного артиста Юрия Антонова в руках нет бокала, Путин в шутку поинтересовался: «Вот артистов обносят, как обычно, да?». Антонов пояснил, что некоторым, к сожалению, не хватило шампанского, сообщает РИА Новости.
Надежда Бабкина, также присутствовавшая на приёме, шутливо прокомментировала ситуацию, отметив, что артисты «не пьют, а лишь нюхают напитки», после чего успокаиваются. Она предложила коллеге поделиться своим бокалом, однако в этот момент игристый напиток принесли и для Антонова.
Ранее Кузьмич из «Особенностей национальной охоты» разнёс борьбу с алкоголем в фильмах, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
