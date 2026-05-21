«Обносят, как обычно»: Путин в Кремле пошутил про артистов и шампанское

Президент России Владимир Путин во время неформального общения с обладателями государственных наград в Кремле пошутил про артистов и шампанское. Глава государства вручил награды, после чего по традиции пообщался с участниками церемонии за бокалом игристого.

Заметив, что у народного артиста Юрия Антонова в руках нет бокала, Путин в шутку поинтересовался: «Вот артистов обносят, как обычно, да?». Антонов пояснил, что некоторым, к сожалению, не хватило шампанского, сообщает РИА Новости.