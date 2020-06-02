Кошмар. Красный крест о ситуации в СИЗО в связи с коронавирусом
Глава московского отделения общественной организации и Союза адвокатов России рассказал НСН о гуманитарной помощи заключённым.
Московское городское отделение Российского Красного креста организовало помощь заключённым следственных изоляторов столицы. Оно начало сотрудничество со столичным Управлением Федеральной службы исполнения наказаний. В СИЗО доставлена гуманитарная помощь.
Об этом в эфире НСН рассказал председатель Московского отделения Российского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов. По его оценке, ситуация в СИЗО крайне напряжённая в связи с ограничениями, введёнными в условиях пандемии коронавируса.
«Нам на свободе тяжело, а там ситуация вообще кошмарная. В связи с COVID-19 существенно ограничили передачи. Продукты от родственников с содержанием витаминов и достаточных калорий для поддержания жизнедеятельности организма практически невозможно получить заключённым.
Нам на свободе тяжело, а там ситуация вообще кошмарная.
Руководство ФСИН Москвы вместе с прокуратурой пытаются предпринять какие-то усилия, чтобы сократить количество содержащихся под стражей, но возможностей недостаточно, всё, что удалось сделать за последние месяцы - сократить число на 500. Сейчас в столичных СИЗО содержатся более 9 тысяч человек, это значительно выше нормального уровня. Атмосфера взрывоопасная - переполненность камер, плохое питание, недостаток воздуха, прогулок и болезни. Чтобы снять напряжённость Красный крест подписал соглашение с начальником УФСИН Москвы Сергеем Морозом, ему огромная благодарность за оперативность.
Сегодня уже доставили 40 ящиков медикаментов и иммуностимулирующих витаминных комплексов, которые специально разработаны немецким концерном для помощи организму в противодействии вирусам. Всё это попадёт к заключённым и поддержит их иммунную систему. Мы также поставим для больных заключённых два аппарата искусственной вентиляции лёгких из партии в 35 штук, выделенных Москве Международным Красным крестом в Женеве. Остальные пойдут в больницы, которые борются с коронавирусом», - рассказал собеседник НСН.
Игорь Трунов также выразил сожаление, что отвечает только за московское отделение Красного креста, поскольку помощь требуется СИЗО по всей стране, хотя основной объём помощи, конечно, идёт клиникам для борьбы с коронавирусной инфекцией:
«В первую очередь, мы работаем с теми крупными больницами, которые занимаются COVID-19. Все отчёты можно посмотреть на нашем сайте. Однако профилактические меры не менее важны, чтобы не допустить заболевания людей. Союз адвокатов России, который я возглавляю, имеет во всех регионах свои отделения, большое количество адвокатов, поэтому мы знаем об обстановке в учреждениях ФСИН везде. Однако как глава МКК, я могу обеспечить определённую гуманитарную поддержку только московским СИЗО. У нас налажено сотрудничество с крупными международными медицинскими концернами. Медикаменты мы будем регулярно поставлять во все следственные изоляторы российской столицы».
Ранее управление ФСИН по Москве подготовило методические рекомендации по работе следственных изоляторов в условиях пандемии коронавирусной инфекции. С 31 марта в столичном УФСИН ввели режим особых условий. Большинство СИЗО перестали принимать новых подозреваемых, обвиняемых и осуждённых. Такая функция осталась всего у двух изоляторов.
Во время карантина во всех СИЗО города приостановили свидания с родственниками, приём посылок и передач (кроме лекарств), проведение деловых, спортивных, культурно-массовых мероприятий. Для следователей и адвокатов ввели особый порядок доступа в учреждения. Встречи с защитниками и судебно-следственные действия проводятся в комнатах краткосрочных свиданий через стекло. В исключительных случаях – в следственных кабинетах с использованием средств индивидуальной защиты.
Сотрудников СИЗО перевели на двухнедельный график работы. Перед сменой работники проходят тест на коронавирус и измеряют температуру. Им выдают средства индивидуальной защиты. Медработники устраивают более частые обходы камер. Заключённых с симптомами респираторного заболевания отправляют в специальный блок СИЗО-1 на лечение.
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