Кошмар. Красный крест о ситуации в СИЗО в связи с коронавирусом

Сегодня уже доставили 40 ящиков медикаментов и иммуностимулирующих витаминных комплексов, которые специально разработаны немецким концерном для помощи организму в противодействии вирусам. Всё это попадёт к заключённым и поддержит их иммунную систему. Мы также поставим для больных заключённых два аппарата искусственной вентиляции лёгких из партии в 35 штук, выделенных Москве Международным Красным крестом в Женеве. Остальные пойдут в больницы, которые борются с коронавирусом», - рассказал собеседник НСН.

Игорь Трунов также выразил сожаление, что отвечает только за московское отделение Красного креста, поскольку помощь требуется СИЗО по всей стране, хотя основной объём помощи, конечно, идёт клиникам для борьбы с коронавирусной инфекцией:

«В первую очередь, мы работаем с теми крупными больницами, которые занимаются COVID-19. Все отчёты можно посмотреть на нашем сайте. Однако профилактические меры не менее важны, чтобы не допустить заболевания людей. Союз адвокатов России, который я возглавляю, имеет во всех регионах свои отделения, большое количество адвокатов, поэтому мы знаем об обстановке в учреждениях ФСИН везде. Однако как глава МКК, я могу обеспечить определённую гуманитарную поддержку только московским СИЗО. У нас налажено сотрудничество с крупными международными медицинскими концернами. Медикаменты мы будем регулярно поставлять во все следственные изоляторы российской столицы».