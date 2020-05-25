Отнеслись серьезно. Как в тюрьмах борются с коронавирусом

Авторитетный писатель в беседе с НСН рассказал, какие меры принимаются в местах заключения для противодействия коронавирусу.



У 980 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и у 238 заключенных выявлена коронавирусная инфекция. Как сообщает «Интерфакс», за последние 10 дней число сотрудников ФСИН с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией выросло более чем на треть.

Авторитетный писатель, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский в беседе с НСН рассказал, какие меры принимаются в местах заключения для противодействия коронавирусу.

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«Я звонил в лагерь товарищам. В общем, паники нет, но отнеслись на удивление серьезно. Улучшили питание в плане витаминов, добавили овощей. Передачи принимают только в перчатках и масках. По всем отрядам прошли с дезинфекцией, опрыскали каким-то армейским средством. Развесили наглядную агитацию. На фоне критики, которой подвергается наша пенитенциарная система даже удивительно», - сказал собеседник НСН.

Напомним, в начале апреля глава правительства Михаил Мишустин поручил Минпромторгу, Минюсту и Минфину обеспечить учреждения ФСИН необходимыми средствами индивидуальной защиты, тест-системами и медицинским оборудованием.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:КоронавирусФСИН
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