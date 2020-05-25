Отнеслись серьезно. Как в тюрьмах борются с коронавирусом

У 980 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и у 238 заключенных выявлена коронавирусная инфекция. Как сообщает «Интерфакс», за последние 10 дней число сотрудников ФСИН с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией выросло более чем на треть.

Авторитетный писатель, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский в беседе с НСН рассказал, какие меры принимаются в местах заключения для противодействия коронавирусу.