Адвокат: Коронавирусу помогают аресты

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) из-за распространения коронавируса запретила пускать в столичные СИЗО адвокатов и других посетителей, а также принимать посылки и передачи. Также прекращен прием подозреваемых и обвиняемых в семь из восьми следственных изоляторов в Москве.

Адвокат Евгений Харламов в эфире НСН высказал мнение, что этого недостаточно.

«В условиях пандемии это рациональный шаг со стороны ФСИН. Самое главное – это здоровье людей, которые находятся в изоляции от общества, в том числе и сотрудников ФСИН, которые этих людей охраняет. Однако помимо этих ограничений – передачи, посещения, адвокаты, надо было еще, чтобы судьи меньше выносили решений о заключении под стражу. Если есть маломальская возможность оставить подозреваемого, обвиняемого на свободе, под домашним арестом, ее надо использовать. Это был бы существенный вклад в борьбу с коронавирусом. Чтобы не отправлять в изоляторы людей, которые могли чем-то заразиться. И нужно минимизировать число арестов», - сказал юрист.