Адвокат: Коронавирусу помогают аресты
Адвокат в эфире НСН прокомментировал ограничения ФСИН для адвокатов из-за коронавируса.
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) из-за распространения коронавируса запретила пускать в столичные СИЗО адвокатов и других посетителей, а также принимать посылки и передачи. Также прекращен прием подозреваемых и обвиняемых в семь из восьми следственных изоляторов в Москве.
Адвокат Евгений Харламов в эфире НСН высказал мнение, что этого недостаточно.
«В условиях пандемии это рациональный шаг со стороны ФСИН. Самое главное – это здоровье людей, которые находятся в изоляции от общества, в том числе и сотрудников ФСИН, которые этих людей охраняет. Однако помимо этих ограничений – передачи, посещения, адвокаты, надо было еще, чтобы судьи меньше выносили решений о заключении под стражу. Если есть маломальская возможность оставить подозреваемого, обвиняемого на свободе, под домашним арестом, ее надо использовать. Это был бы существенный вклад в борьбу с коронавирусом. Чтобы не отправлять в изоляторы людей, которые могли чем-то заразиться. И нужно минимизировать число арестов», - сказал юрист.
Он уверен, что современные средства коммуникации не могут заменить личного общения адвоката и подзащитного.
«Видеосвязь не спасет. Общение – это одно. А вести процесс – это другое. Потому что общение будет слышать третий человек, сотрудник следственного изолятора, который там сидит. Будет нарушена тайна отношений адвоката и доверителя», - пояснил Харламов.
Отметим, что в Москве сейчас работают восемь следственных изоляторов, рассчитанные на 9214 человек. В начале марта в них находились 9570 арестантов.
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