Амнистия заключённых из-за коронавируса: Общественники назвали «подводные камни»

Ранее СМИ сообщали о решении властей выпустить часть заключённых из тюрем в США, Иране и Германии. В США это, к примеру, осуждённые за преступления небольшой тяжести, а также пожилые и больные люди.

Председатель Общественного совета при УФСИН Москвы Елена Зеленова в эфире НСН заявила, что осуществить подобную амнистию в России и, в частности, в Москве, было бы достаточно сложно.

«Что касается освобождения в некоторых странах, то мы с вами не знаем, как оно происходит. Мы же не знаем, какую часть осуждённых или подследственных освободили за рубежом. Какие это статьи, кто эти граждане, куда они пойдут? Если мы говорим о Москве, то у нас большая часть граждан – это не москвичи и не жители Подмосковья, это граждане из соседних республик. Куда они пойдут? Поедут к себе на родину, будут каким-то образом депортированы?

Если это «свободные художники» без работы, которых большинство из находящихся в СИЗО, возникает вопрос: для них выстраивать какие-то дополнительные центры, чтобы они пережидали там коронавирус? Если это осуждённые за экономические преступления, то готова ли система исполнения наказания посадить их под домашний арест, сделать им браслеты? Кто будет контролировать? Эти вопросы нужно задавать уже уголовно-исполнительной системе. Всё нужно начинать с социальной характеристики подследственных, которые находятся в СИЗО города Москвы. Что касается периферии, там совершенно другое лицо этого подследственного: там люди совершают повторные преступления, потому что они брошены обществом, а семья от них отказывается», - отметила она.

Что касается ситуации с коронавирусом, то в московских учреждениях ФСИН обстановка под контролем, подчеркнула Зеленова.

«Я сегодня общалась с руководителями управлений, и они заверили, что всё под контролем. Ограничен приём граждан, ограничены краткосрочные и длительные свидания для осуждённых хозотряда. Заразиться осуждённым на длительном или краткосрочном свидании – невозможно. По статистике, по тому, что я знаю, я понимаю, что у нас нет таких граждан, к которым кто-то приехал из-за рубежа», - рассказала Зеленова в беседе с НСН.

Между тем, в столичном управлении ФСИН заявили об отсутствии случаев заражения коронавирусом в московских СИЗО и других учреждениях уголовно-исполнительной системы, передает ТАСС.

