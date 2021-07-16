Мясников объяснил антирекорды по смертям от COVID-19
Рекордный рост заболеваемости COVID-19 может остановить только вакцинация – и точка, все остальное не работает, как показал опыт Европы, отметил врач и телеведущий Александр Мясников.
Антирекорд по числу летальных исходов от COVID-19 за сутки обновляется уже четвёртый день подряд. Фиксировалось 780, 786, 791 и 799 смертей, соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге – более сотни летальных исходов ежедневно на протяжении последних трёх недель. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что текущие показатели смертности от COVID-19 являются следствием роста заболеваемости. При этом, по его словам, отношение смертей к количеству выявленных случаев осталось на том же уровне, что и раньше.
«Смертность осталась на том же уровне – 2%. Когда было 15 тысяч заболевших, смертей было около 300, когда 20 тысяч – 400 и так далее. С этим и связаны все эти рекорды. Хочу предупредить, что до пика мы еще не дошли. Я думаю, что будет выявляться 30-35 тысяч новых случаев в день, судя по тому, какая была третья волна в Европе», - отметил Мясников.
С учетом роста заболеваемости от COVID-19 в последнее время глава партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести на две недели режим нерабочих дней, сообщает пресс-служба партии. Мясников отверг такой вариант, уточнив, что ни такой сценарий, ни какое-либо другое ужесточение COVID-ограничений, включая возможное введение локдауна, не смогут остановить рост заболеваемости.
«Не думаю, что объявление нерабочих недель что-то изменит. Поэтому я бы не поддержал такое решение. Более того, я против. Я видел в Европе, как все это делали. Это ни к чему не приводило. Вводили локдауны, все отменяли. А количество заболевших стремительно росло: сначала было 20 тысяч заболевших в день, потом 30, 40 – и во Франции эта цифра дошла до более 80 тысяч заболевших в день. Это только наносит удар экономике, а на рост заболеваемости никак не влияет. Его может остановить только вакцинация. Точка. А не шаманские приблуды», - резюмировал специалист.
За прошедшие сутки в России диагностировали 25 704 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом вылечились 21 932 россиянина, а умерли 799 граждан. Всего в России выявили 5 907 999 случаев COVID-19. Вылечились 5 300 908 человек, умерли 146 868 россиян.
Между тем, власти Москвы не ужесточили, а наоборот, смягчили COVID-ограничения, сделав QR-коды с 19 июля не обязательными для ресторанов и кафе и разрешив открыть танцполы.
Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал снижение порога обязательной вакцинации до 35%.
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