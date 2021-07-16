Мясников объяснил антирекорды по смертям от COVID-19

За прошедшие сутки в России диагностировали 25 704 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом вылечились 21 932 россиянина, а умерли 799 граждан. Всего в России выявили 5 907 999 случаев COVID-19. Вылечились 5 300 908 человек, умерли 146 868 россиян.

Между тем, власти Москвы не ужесточили, а наоборот, смягчили COVID-ограничения, сделав QR-коды с 19 июля не обязательными для ресторанов и кафе и разрешив открыть танцполы.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал снижение порога обязательной вакцинации до 35%.

