Путина попросили ввести нерабочие дни из-за роста числа случаев COVID-19

Глава партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести на две недели режим нерабочих дней, сообщает пресс-служба партии.

В своём обращении политик отметил, что Россия занимает третье место в мире по ежедневной смертности от коронавируса после Индии и Индонезии. По его словам, цифры растут с каждным днём, а принятые правительством меры по сдерживанию эпидемии недостаточны.

Рыбаков добавил, что вакцинация в России идёт существенно медленнее, чем в ряде ведущих стран, а частичные ограничения, в отличие от тотального локдауна, не дают нужного эффекта.

Глава «Яблока» предлагает на две недели ввести в стране режим оплачиваемых нерабочих дней и при необходимости продлить его ещё на неделю, а также принять ряд мер поддержки экономики и граждан. По его мнению, работодателям следует компенсировать расходы по заработной плате, налоговым и страховым платежам, а сотрудникам - не менее половины средней месячной заработной платы.

Ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом заявили, что в России третий день подряд фиксируется максимум смертей за одни сутки от COVID-19, сообщает RT. Так, за прошедшие сутки в стране скончался 791 человек, а накануне число жертв инфекции составляло 786.

