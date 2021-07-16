«Не надо бражничать»: Онищенко поддержал отмену обязательных QR-кодов в Москве
Бывший главный санитарный врач РФ обосновал послабления ограничений, введённых из-за коронавируса.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал обоснованным решение властей Москвы отменить обязательные QR-коды для посещения ресторанов и кафе в условиях пандемии коронавируса.
«Ситуация уже настолько всем надоела, что даже при отмене QR-кодов москвичи будут соблюдать требования, ради которых они вводились. Если человек ещё не сделал прививку, он не будет ходить по кафешкам, ресторанам. Придя туда, не будет петь песни, бражничать компанией по 20 человек. Ну, пришли вдвоём, вопросы обсудили и разошлись. Слава богу, у нас люди научились пользоваться общепитом. Мы эффективно охватили вакцинацией обязательные контингенты граждан – работников общепита, торговли, услуг. Сейчас подвижка идёт большая. Это тоже сильный аргумент в пользу отмены QR-кодов», - пояснил Геннадий Онищенко.
Кроме того, по словам экс-главы Роспотребнадзора, с введением ограничений для кафе и ресторанов прослеживалась некоторая несправедливость, поскольку, их нельзя считать основным рассадником коронавируса.
«Самый главный источник заражения в Москве – метро, а власти заведения общепита закрывали, хотя не там скапливается больше всего народа, в отличие от транспорта. В данном случае можно было говорить о некоторой предвзятости – наезжали на малый и средний бизнес, представленный заведениями общепита. Надо соблюдать баланс между здоровьем и экономикой. Во-первых, речь идёт о доходах конкретных людей, которые, в частности, работают в системе общепита, и второе – бюджет Москвы. Нельзя же до бесконечности ограничивать деятельность», - подчеркнул депутат Госдумы.
Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 19 июля в столице отменяется обязательное предъявление QR-кодов о вакцинации, перенесенной инфекции или отрицательном ПЦР-тесте при посещении кафе и ресторанов. Заведения, которые не подключались к системе QR-кодов, смогут открыться снова, однако им придется соблюдать остальные противоэпидемические меры. Обоим категориям теперь также разрешается работать по ночам, открываются фудкорты.
Кроме того, с 19 июля в Москве вновь разрешены запрещенные в середине июня ночные зрелищно-развлекательные мероприятия в клубах, барах, караоке и на дискотеках, если там соблюдаются противоэпидемические меры. Их посетителям также не понадобятся QR-коды.
Отменена рекомендация подключиться к системе QR-кодов для театров, кинотеатров и концертных залов. Вновь открываются детские игровые комнаты.
Аналогичное решение приняли власти Московской области. Главы регионов обосновали послабления успехами прививочной кампании: в столице хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили около 4 миллионов человек, а в Подмосковье – почти 2,5 миллиона. Это примерно по 30% населения города и области.
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