«Не надо бражничать»: Онищенко поддержал отмену обязательных QR-кодов в Москве

Кроме того, по словам экс-главы Роспотребнадзора, с введением ограничений для кафе и ресторанов прослеживалась некоторая несправедливость, поскольку, их нельзя считать основным рассадником коронавируса.

«Самый главный источник заражения в Москве – метро, а власти заведения общепита закрывали, хотя не там скапливается больше всего народа, в отличие от транспорта. В данном случае можно было говорить о некоторой предвзятости – наезжали на малый и средний бизнес, представленный заведениями общепита. Надо соблюдать баланс между здоровьем и экономикой. Во-первых, речь идёт о доходах конкретных людей, которые, в частности, работают в системе общепита, и второе – бюджет Москвы. Нельзя же до бесконечности ограничивать деятельность», - подчеркнул депутат Госдумы.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 19 июля в столице отменяется обязательное предъявление QR-кодов о вакцинации, перенесенной инфекции или отрицательном ПЦР-тесте при посещении кафе и ресторанов. Заведения, которые не подключались к системе QR-кодов, смогут открыться снова, однако им придется соблюдать остальные противоэпидемические меры. Обоим категориям теперь также разрешается работать по ночам, открываются фудкорты.