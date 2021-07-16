В России четвертый день подряд обновляется антирекорд смертей от COVID-19

В России за сутки выявлено 799 смертей пациентов с коронавирусом - это новый максимум с начала пандемии. Данные приводит оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован днем ранее, 15 июля 791 пациент скончался от коронавируса. Всего за период пандемии было выявлено 146 868 смертей.

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На данный момент Москва и Санкт-Петербург лидируют по количеству летальных исходов от коронавируса – 105 и 101 случай соответственно. В Иркутской области зафиксировано 36 смертей за сутки, в Нижегородской – 28.

За прошедшие сутки в России диагностировали 25 704 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом вылечились 21 932 россиянина, а умерли 799 граждан. Это максимальное значение жертв коронавируса с начала пандемии. Всего в России выявили 5 907 999 случаев ковида. Из них вылечились 5 300 908 человек, а умерли 146 868 россиян.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
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