В России четвертый день подряд обновляется антирекорд смертей от COVID-19

В России за сутки выявлено 799 смертей пациентов с коронавирусом - это новый максимум с начала пандемии. Данные приводит оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован днем ранее, 15 июля 791 пациент скончался от коронавируса. Всего за период пандемии было выявлено 146 868 смертей.