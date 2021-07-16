В России четвертый день подряд обновляется антирекорд смертей от COVID-19
В России за сутки выявлено 799 смертей пациентов с коронавирусом - это новый максимум с начала пандемии. Данные приводит оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Предыдущий антирекорд был зафиксирован днем ранее, 15 июля 791 пациент скончался от коронавируса. Всего за период пандемии было выявлено 146 868 смертей.
На данный момент Москва и Санкт-Петербург лидируют по количеству летальных исходов от коронавируса – 105 и 101 случай соответственно. В Иркутской области зафиксировано 36 смертей за сутки, в Нижегородской – 28.
За прошедшие сутки в России диагностировали 25 704 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом вылечились 21 932 россиянина, а умерли 799 граждан. Это максимальное значение жертв коронавируса с начала пандемии. Всего в России выявили 5 907 999 случаев ковида. Из них вылечились 5 300 908 человек, а умерли 146 868 россиян.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+25 704 / сут.
Умерли
147 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 932 / сут.
- «Геенна огненная!» Захарова назвала «мракобесием» эмодзи Twitter с беременным мужчиной
- В Роспотребнадзоре оценили заразность штамма коронавируса «Дельта»
- Собянин заявил об отмене QR-кодов в Москве
- Самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области
- Выступление Путина на закрытом для прессы форуме АТЭС покажут по ТВ
- Стало известно число привитых от коронавируса в Москве
- Песков назвал условие одобрения иностранных вакцин в России
- Песков: СМИ-иноагенты могут продолжать работу в России
- Песков прокомментировал статью Guardian о поддержке Трампа
- «Отдельные скачки»: Песков рассказал о механизме сдерживания цен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru