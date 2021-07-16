«Зачем открыли Турцию?» Вирусолог раскритиковал «мягкую» борьбу властей с COVID-19

Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что в России запоздали с введением локдауна, а в вопросе введения из-за COVID-19 власти руководствуются не эпидемиологической ситуацией, а соображениями политики и экономики.

«Если вы внимательно посмотрите, то у нас нет единого правила, в каких условиях нужно вводить локдаун из-за эпидемиологической ситуации. Одна и та же эпидемиологическая ситуация может по-разному оцениваться в различных социокультурных и социально-экономических условиях. Поэтому будет локдаун или нет, это вопрос не к вирусологам, это вопрос к нашим экономистам и политикам. Естественно, политики могут использовать это в своих интересах, но это их решения. С точки зрения эпидемиологии локдаун нужно было объявлять еще весной 2020 года и держать его до осени 2020 года. Это сделано не было, к сожалению», - посетовал вирусолог.

По его словам, прогнозируемый многими экспертами всплеск заболевания COVID-19 осенью разумнее было бы назвать сезонным подъемом. Щелканов рассказал, что вакцинация могла бы предотвратить такой подъем, но из-за «антивакцинщиков» этого может не произойти.

«В учебнике инфекционных болезней сказано, что есть такое понятие, как сезонный подъем острых респираторных заболеваний. Начиная с сентября-октября месяца. В этом нет ничего нового. Так говорят все разумные вирусологи и эпидемиологи. Вакцинация сможет предотвратить такие подъемы, она за этим и делается. Например, так с помощью вакцинации мы определяем подъем гриппозной инфекции – гриппа A и B. Но при условии, что привьется 60% населения каждый год перед каждым сезоном. В случае с COVID-19 нужно порядка 70%. Но судя по тому, как рьяно подняли голову «антивакцинщики» – мы это видим, как они упорно навязывают мысль о том, что вакцина бесполезна и даже вредна, и глядя на то, как многие идут у них на поводу из людей, которые не могут свое мнение на научных основах сформировать – я боюсь, что мы можем не достичь 70%», - отметил он.

При этом Щелканов поддержал введение уголовной ответственности за антипропаганду вакцинации.

«Я удивляюсь, почему до сих пор не введена уголовная ответственность за антипропаганду вакцинирования. Одно дело, человек просто отказывается от вакцины – в силу своей темноты – это нормально. Но мы-то говорим об «антивакцинщиках», которые сбиваются в группы, проводят сознательную политику на подрыв вакцинной кампании, формировании бреши в нашем коллективном иммунитете, возрастании всяких социально-экономических невзгод в государстве и политическую нестабильность как следствие. Это просто биотерроризм!» - возмутился эксперт.