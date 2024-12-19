«Серьезные последствия»: Мазут в Черном море угрожает дельфинам, виновных ждет колония

ВОЛОНТЕРЫ ОЧИЩАЮТ ПЛЯЖИ И СПАСАЮТ ЖИВОТНЫХ

Только на берегах Анапы спасатели собрали 100 тонн нефтепродуктов, из-за них пострадали и птицы. Было очищено свыше 10 километров черноморского побережья, сообщили в МЧС России. Депутат Лабинского городского поселения Лабинского района Краснодарского края Денис Лабеко в разговоре с НСН рассказал 18 декабря, что свыше четырех тысяч добровольцев помогают искать и транспортировать пострадавших от мазута птиц, очищать пляжи в районе Анапы от нефтепродуктов и сортировать его в мешки.

«Сегодня работали более четырех тысяч волонтеров на следующих участках: Благовещенская, Витязево, Пионерский проспект. Добровольцы задействованы в работах по сбору нефтепродуктов с пляжа и сортировке в мешки, а также помощи птицам – их поиску и транспортировке в специальный пункт. На сегодняшний день техники достаточно. Помощь в виде инвентаря для уборки оказывают городские предприятия. Чтобы спасти птицу, найденную на пляже, необходимо иметь при себе перчатки, ветошь и коробку. Брать в руки животное аккуратно, сразу положить в тепло и отвезти в пункт помощи. Птицам осторожно промывают перья. Кормить пернатых пока что нельзя. Всей этой работой занимаются орнитологи, ветеринары и волонтеры», – сказал собеседник агентства.

Говоря о масштабах экологической катастрофы, местная жительница и волонтер Ксения Ромашкевич предупредила, что нефтяные пятна движутся в сторону заповедника «Утриш».

«Ситуация страшная, катастрофическая. Мы сегодня поехали в центр волонтеров, там нам сказали, где нужна помощь. Отправились туда, собирали там этот мазут, который где-то тоненьким слоем лежит, а где-то слои достигают 10 сантиметров. Почти весь песочный пляж в этом мазуте. Возвращаясь домой, мы решили заехать на смотровую площадку, с которой хороший вид на морскую гладь. И вот с этой площадки видно, как в сторону нашего заповедника «Утриш» плывут какие-то подозрительные пятна. Это непохоже на тень от облаков или что-то подобное. Надо бить тревогу, пока это не дошло до заповедника», - отметила она.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА?

Академический эколог Артем Акшинцев в разговоре с НСН отмечал, что Черное и Азовское море – достаточно биопродуктивные регионы, потому разлив мазута на территории не приведет к катастрофическим последствиям. Вместе с тем он предупреждал, что уборку мазута необходимо начать незамедлительно.