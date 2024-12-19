«Серьезные последствия»: Мазут в Черном море угрожает дельфинам, виновных ждет колония
В Фонде защиты китов предупредили, что последствия для экологии после разлива нефтепродуктов могут ощущаться в течение десятилетий. СК РФ уже предъявил обвинения капитанам танкеров, одному из них грозит до пяти лет лишения свободы.
Разлив мазута в Черном море угрожает «роддому» дельфинов в Таманском заливе. Под удар попал и весь Керченский пролив – главный миграционный коридор для экосистем Черного и Азовского морей. Последствия для экологии после разлива нефтепродуктов с танкеров могут ощущаться в течение десятилетий, заявил научный директор Фонда защиты китов Владимир Латка.
«Сейчас все силы должны быть брошены на уборку нефти и мазута подальше от уреза воды для сокращения обратной миграции и скатывания комков обратно в море с отбойным течением», – сказал он в разговоре с РИА Новости.
Два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение из-за шторма в прошедшее воскресенье, 15 декабря, в районе Керченского пролива. Предварительно, в море попало порядка 3,7 тысячи тонн мазута. На борту танкеров находились 27 членов экипажа. Всех выживших эвакуировали, погиб 23-летний вахтенный матрос «Волгонефти-212».
ВОЛОНТЕРЫ ОЧИЩАЮТ ПЛЯЖИ И СПАСАЮТ ЖИВОТНЫХ
Только на берегах Анапы спасатели собрали 100 тонн нефтепродуктов, из-за них пострадали и птицы. Было очищено свыше 10 километров черноморского побережья, сообщили в МЧС России. Депутат Лабинского городского поселения Лабинского района Краснодарского края Денис Лабеко в разговоре с НСН рассказал 18 декабря, что свыше четырех тысяч добровольцев помогают искать и транспортировать пострадавших от мазута птиц, очищать пляжи в районе Анапы от нефтепродуктов и сортировать его в мешки.
«Сегодня работали более четырех тысяч волонтеров на следующих участках: Благовещенская, Витязево, Пионерский проспект. Добровольцы задействованы в работах по сбору нефтепродуктов с пляжа и сортировке в мешки, а также помощи птицам – их поиску и транспортировке в специальный пункт. На сегодняшний день техники достаточно. Помощь в виде инвентаря для уборки оказывают городские предприятия. Чтобы спасти птицу, найденную на пляже, необходимо иметь при себе перчатки, ветошь и коробку. Брать в руки животное аккуратно, сразу положить в тепло и отвезти в пункт помощи. Птицам осторожно промывают перья. Кормить пернатых пока что нельзя. Всей этой работой занимаются орнитологи, ветеринары и волонтеры», – сказал собеседник агентства.
Говоря о масштабах экологической катастрофы, местная жительница и волонтер Ксения Ромашкевич предупредила, что нефтяные пятна движутся в сторону заповедника «Утриш».
«Ситуация страшная, катастрофическая. Мы сегодня поехали в центр волонтеров, там нам сказали, где нужна помощь. Отправились туда, собирали там этот мазут, который где-то тоненьким слоем лежит, а где-то слои достигают 10 сантиметров. Почти весь песочный пляж в этом мазуте. Возвращаясь домой, мы решили заехать на смотровую площадку, с которой хороший вид на морскую гладь. И вот с этой площадки видно, как в сторону нашего заповедника «Утриш» плывут какие-то подозрительные пятна. Это непохоже на тень от облаков или что-то подобное. Надо бить тревогу, пока это не дошло до заповедника», - отметила она.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА?
Академический эколог Артем Акшинцев в разговоре с НСН отмечал, что Черное и Азовское море – достаточно биопродуктивные регионы, потому разлив мазута на территории не приведет к катастрофическим последствиям. Вместе с тем он предупреждал, что уборку мазута необходимо начать незамедлительно.
«Черное море, Азов - довольно биопродуктивные регионы, они могут справиться с подобным разливом. Конечно, не без потерь, но ситуация не такая острая, как если бы подобный инцидент произошел в арктическом регионе с более уязвимой экосистемой. Чтобы свести эти потери к минимуму, необходимы незамедлительные усилия по ликвидации последствий, когда закончится шторм. На уровне региональных властей нужно готовить корабли, оснащенные системой нефтеулавливания, и отправлять их на уборку того, что можно собрать на водной глади, как только позволит погода. Без этого ситуация в береговой линии будет плохой, что повлияет на косяки рыб», - говорил он.
В свою очередь руководитель общественного движения «Экологическая милиция» Сергей Грибалев в беседе с НСН отмечал, что пятна мазута, которые нашли на пляжах Анапы, могут помешать летнему купальному сезону. Он также заявил, что разлив нефтепродуктов сильно повлияет на экологическую безопасность региона, в частности на особо охраняемые природные территории.
«Это нанесет очень серьезный вред окружающей среде и биоте. И летом вполне возможно, что эти негативные воздействия от нефти мы будем иметь в виде неприглядных пляжей. Безусловно, это очень сильно повлияет на экологическую безопасность региона, на природную среду. Там находятся два заказника, две особо охраняемые природные территории. Сильные порывы ветра несут в эту сторону нефтепродукты. Несмотря на то, что у нас сейчас в Крыму сосредоточены серьезные силы по локализации и устранению загрязнения, неблагоприятные погодные условия очень затрудняют эти работы. И, грубо говоря, сейчас мы будем бороться уже с последствиями данного негативного воздействия. Оно очень серьезное», - указал собеседник агентства.
ВИНОВНЫХ НАКАЖУТ
Капитанам нефтетанкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» предъявили обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Следственный комитет РФ 18 декабря сообщил, что капитану одного из судов, где погиб член экипажа, обвинение предъявлено по более тяжкой части второй статьи 263 Уголовного кодекса (преступление, повлекшее смерть человека по неосторожности). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Капитану второго танкера, где погибших нет, грозит до двух лет заключения по части первой той же статьи. В ближайшее время обвинение попросит суд избрать для них меру пресечения.
Следствие провело допрос свидетелей и обыски по маршруту следования судов, были изъяты документы, имеющие значение для расследования, назначено несколько экспертиз. Кроме того, следователи осмотрят место крушения судов после того, как погода улучшится в этом районе.
Обломки судов было решено поднять для назначения экологической и технической экспертиз. В СК РФ уточнили, что исследования требуются, чтобы определить степень вреда морской среде. Среди возможных причин крушения рассматриваются ошибка экипажа в сложных метеоусловиях и избыточная штормовая нагрузка на корпус судов. Следственный комитет ранее провел обыски в компаниях, которые проводили техосмотр танкеров «Волгонефть». Было установлено, что танкеры прошли проверку пригодности для перевозки опасных грузов в июле 2024 года.
По поручению президента РФ Владимира Путина была создана рабочая группа по ликвидации последствий крушения танкеров, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев. Накануне крушения МЧС предупреждало об усилении ветра до 17–22 метров в секунду, передает «Радиоточка НСН».
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