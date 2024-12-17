Третий за неделю танкер подал сигнал бедствия в Черном море

Еще один танкер «Волганефть» в Черном море подавал сигнал бедствия вблизи порта Кавказ в ночь на вторник, сообщили РИА Новости со ссылкой на оперативные службы.

В главке МЧС по Краснодарскому краю уточнили НСН, что танкер находится на якорной стоянке, ситуация там не критичная.