Третий за неделю танкер подал сигнал бедствия в Черном море

Еще один танкер «Волганефть» в Черном море подавал сигнал бедствия вблизи порта Кавказ в ночь на вторник, сообщили РИА Новости со ссылкой на оперативные службы.

В главке МЧС по Краснодарскому краю уточнили НСН, что танкер находится на якорной стоянке, ситуация там не критичная.

«Серьезный вред»: Мазут от танкеров в Черном море может помешать пляжному сезону

Ранее стало известно, что потерпевший крушение в Керченском проливе танкер «Волгонефть 239» не имел разрешения на плавание.

Танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение 15 декабря. В результате в Чёрное море вытекло порядка 3700 тонн мазута. После этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на пляжах Анапы обнаружили пятна мазута, нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Скриншот с видео
ТЕГИ:Нефть

Горячие новости

Все новости

партнеры