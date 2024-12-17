Пляжи Анапы покрылись мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе
На пляжах Анапы обнаружили пятна мазута, нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что нефтепродукты были замечены от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе.
По его поручению были развернуты оперативные штабы в двух муниципалитетах под председательством глав МО, также для ликвидации последствий направлены группы регионального отряда «Кубань-СПАС».
По данным Кондратьева, на месте работают 267 человек, задействовано 50 единиц техники.
В Керченском проливе, 16 декабря, потерпели крушение танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212». В результате в Чёрное море вытекло порядка 3700 тонн мазута. Кондратьев ранее сообщал, что рисков для экологической обстановки в Краснодарском крае нет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru