Пляжи Анапы покрылись мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе

По его поручению были развернуты оперативные штабы в двух муниципалитетах под председательством глав МО, также для ликвидации последствий направлены группы регионального отряда «Кубань-СПАС».

По данным Кондратьева, на месте работают 267 человек, задействовано 50 единиц техники.

В Керченском проливе, 16 декабря, потерпели крушение танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212». В результате в Чёрное море вытекло порядка 3700 тонн мазута. Кондратьев ранее сообщал, что рисков для экологической обстановки в Краснодарском крае нет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

