«Серьезный вред»: Мазут от танкеров в Черном море может помешать пляжному сезону
Сильные порывы ветра разносят мазут в разные стороны, что затрудняет локализацию и устранение этого загрязнения, отметил в эфире НСН Сергей Грибалев.
Пятна мазута, которые нашли на пляжах Анапы после крушения танкеров в Керченском проливе, могут помешать летнему купальному сезону, заявил руководитель общественного движения «Экологическая милиция» Сергей Грибалев в разговоре с НСН.
Ранее губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что на побережье Краснодарского края от Веселовки до станицы Благовещенской, входящей в состав Анапы, обнаружили пятна мазута на протяжении нескольких десятков километров. Для ликвидации последствий направили группы регионального отряда «Кубань-СПАС» и МЧС РФ, а также волонтеров. Танкеры с мазутом оказались повреждены в Керченском проливе из-за шторма 15 декабря, тогда произошел разлив нефтепродуктов. Грибалев отметил, что мазут может стать причиной неприглядных пляжей летом.
«Сейчас температурные условия воды на нашей стороне, нефтепродукты сбиваются в сгустки и собирать их будет проще. Главное, чтобы произошло затишье, а то сейчас даже боновые заграждения сильными порывами ветра раскидывает в разные стороны, что затрудняет локализацию и устранение этого загрязнения. И, конечно же, мы можем получить неблагоприятные последствия уже весной и летом, поскольку объем нефтепродуктов очень значительный. И то, что сейчас нефтепродукты уже идут к берегу... Потом даже в случае уборки все равно это останется и в донных отложениях, и на пляжах. Это нанесет очень серьезный вред окружающей среде и биоте. И летом вполне возможно, что эти негативные воздействия от нефти мы будем иметь в виде неприглядных пляжей», - сказал Грибалев.
Он отметил, что разлив нефтепродуктов сильно повлияет на экологическую безопасность региона, в частности на особо охраняемые природные территории.
«Сильные порывы ветра просто разметали это пятно. И, несмотря на то, что у нас сейчас зима и температура воды достаточно низкая… Будь то летом, это еще быстрее бы произошло, пленка бы распространилась очень далеко, поскольку вылилось в акваторию более четырех тысяч тонн нефтепродуктов. Безусловно, это очень сильно повлияет на экологическую безопасность региона, на природную среду. Там находятся два заказника, две особо охраняемые природные территории. Сильные порывы ветра несут в эту сторону нефтепродукты. Несмотря на то, что у нас сейчас в Крыму сосредоточены серьезные силы по локализации и устранению загрязнения, неблагоприятные погодные условия очень затрудняют эти работы. И, грубо говоря, сейчас мы будем бороться уже с последствиями данного негативного воздействия. Оно очень серьезное», - указал собеседник агентства.
Ранее академический эколог Артем Акшинцев в разговоре с НСН отметил, что Черное и Азовское море – достаточно биопродуктивные регионы, потому разлив мазута на территории не приведет к катастрофическим последствиям. Вместе с тем он отмечал, что нефтеразливы в столь важном месте миграции животных из Азовского моря в Черное – это повышенные негативные последствия для морской биоты, передает «Радиоточка НСН».
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