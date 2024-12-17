«Серьезный вред»: Мазут от танкеров в Черном море может помешать пляжному сезону

Пятна мазута, которые нашли на пляжах Анапы после крушения танкеров в Керченском проливе, могут помешать летнему купальному сезону, заявил руководитель общественного движения «Экологическая милиция» Сергей Грибалев в разговоре с НСН.

Ранее губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что на побережье Краснодарского края от Веселовки до станицы Благовещенской, входящей в состав Анапы, обнаружили пятна мазута на протяжении нескольких десятков километров. Для ликвидации последствий направили группы регионального отряда «Кубань-СПАС» и МЧС РФ, а также волонтеров. Танкеры с мазутом оказались повреждены в Керченском проливе из-за шторма 15 декабря, тогда произошел разлив нефтепродуктов. Грибалев отметил, что мазут может стать причиной неприглядных пляжей летом.