Росмолодёж: Волонтёры молодёжных организаций устраняют последствия разлива мазута на Кубани

Добровольцы акции «Мы вместе» устраняют последствия разлива мазута в результате крушения танкеров в Краснодарском крае, сообщает RT со ссылкой на Росмолодёжь.

Около 4 километров Черноморского побережья очистили от мазута

Также в работах заняты участники «Движения Первых», «Молодой гвардии Единой России» и Народного фронта.

Свыше четырех тысяч добровольцев помогают искать и транспортировать пострадавших от мазута птиц, очищать пляжи в районе Анапы от нефтепродуктов и сортировать его в мешки, заявил НСН депутат Лабинского городского поселения Лабинского района Краснодарского края Денис Лабеко.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Оперштаб Краснодарский край
ТЕГИ:ПроисшествияЭкология

Горячие новости

Все новости

партнеры