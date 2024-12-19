Росмолодёж: Волонтёры молодёжных организаций устраняют последствия разлива мазута на Кубани
19 декабря 202400:17
Добровольцы акции «Мы вместе» устраняют последствия разлива мазута в результате крушения танкеров в Краснодарском крае, сообщает RT со ссылкой на Росмолодёжь.
Также в работах заняты участники «Движения Первых», «Молодой гвардии Единой России» и Народного фронта.
Свыше четырех тысяч добровольцев помогают искать и транспортировать пострадавших от мазута птиц, очищать пляжи в районе Анапы от нефтепродуктов и сортировать его в мешки, заявил НСН депутат Лабинского городского поселения Лабинского района Краснодарского края Денис Лабеко.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru