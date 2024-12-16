«Повлияет на косяки рыб»: Эколог о крушении танкеров в Керченском проливе
Техногенные аварии неизбежны при транспортировке топлива танкерами, заявил НСН эколог Артем Акшинцев.
Черное и Азовское море – достаточно биопродуктивные регионы, потому разлив мазута на территории не приведет к катастрофическим последствиям, заверил в интервью НСН академический эколог Артем Акшинцев.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение вблизи Керченского пролива в результате шторма. По данным спутникового мониторинга разлив мазута прекратился, при этом вытекло около трех тысяч тонн мазута. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал рабочую группу для ликвидации последствий ЧП. Акшинцев уточнил, что на данный момент сложно оценить масштаб экологического бедствия.
«Это большая проблема для акватории Азовского моря, Черного моря, для побережья Анапы и Крыма. Все зависит от того, куда пойдет вылившееся пятно – на Тамань или в сторону Глазовки. В первую очередь всегда страдают обыватели, живущие рядом с местом экологического бедствия. Нужно понимать, что нефтеразливы в столь важном месте миграции животных из Азовского моря в Черное - это повышенные негативные последствия для морской биоты. Это не то место, которое можно обогнуть, из-за того, что это пролив, негативное влияние на морскую биоту усиливается», - заявил он.
По словам собеседника НСН, уборку мазута необходимо начать незамедлительно.
«Черное море, Азов - довольно биопродуктивные регионы, они могут справиться с подобным разливом. Конечно, не без потерь, но ситуация не такая острая, как если бы подобный инцидент произошел в арктическом регионе с более уязвимой экосистемой. Чтобы свети эти потери к минимуму, необходимы незамедлительные усилия по ликвидации последствий, когда закончится шторм. На уровне региональных властей нужно готовить корабли, оснащенные системой нефтеулавливания, и отправлять их на уборку того, что можно собрать на водной глади, как только позволит погода. Без этого ситуация в береговой линии будет плохой, что повлияет на косяки рыб», - сказал он.
Как добавил эколог, подобные ситуации при транспортировке танкерами неизбежны.
«Мы понимаем, что в мире происходит много техногенных аварий, связанных с использованием ископаемого топлива, но от этого отказаться не можем. Наша задача - повышать безопасность транспортировки нефтепродуктов. К примеру, трубопроводы гораздо более безопасный метод транспортировки энергоносителей, чем танкеры», - заключил он.
Ранее пресс-служба Росморречфлота сообщила, что оперативный штаб по ликвидации разлива нефтепродуктов после крушения танкеров развернули на базе Азовского морского порта в Ростове-на-Дону, передает «Радиоточка НСН».
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