«Повлияет на косяки рыб»: Эколог о крушении танкеров в Керченском проливе

По словам собеседника НСН, уборку мазута необходимо начать незамедлительно.

«Черное море, Азов - довольно биопродуктивные регионы, они могут справиться с подобным разливом. Конечно, не без потерь, но ситуация не такая острая, как если бы подобный инцидент произошел в арктическом регионе с более уязвимой экосистемой. Чтобы свети эти потери к минимуму, необходимы незамедлительные усилия по ликвидации последствий, когда закончится шторм. На уровне региональных властей нужно готовить корабли, оснащенные системой нефтеулавливания, и отправлять их на уборку того, что можно собрать на водной глади, как только позволит погода. Без этого ситуация в береговой линии будет плохой, что повлияет на косяки рыб», - сказал он.

Как добавил эколог, подобные ситуации при транспортировке танкерами неизбежны.

«Мы понимаем, что в мире происходит много техногенных аварий, связанных с использованием ископаемого топлива, но от этого отказаться не можем. Наша задача - повышать безопасность транспортировки нефтепродуктов. К примеру, трубопроводы гораздо более безопасный метод транспортировки энергоносителей, чем танкеры», - заключил он.

Ранее пресс-служба Росморречфлота сообщила, что оперативный штаб по ликвидации разлива нефтепродуктов после крушения танкеров развернули на базе Азовского морского порта в Ростове-на-Дону, передает «Радиоточка НСН».

