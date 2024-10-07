«Сердце больше не бьется»: Дуров сообщил о потере ребенка и назвал имя девушки

ДУРОВ И ВАВИЛОВА: «СЕРДЦЕ БОЛЬШЕ НЕ БЬЕТСЯ»

Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже, куда прилетел в сопровождении 24-летней Юлии Вавиловой, которую тогда в СМИ называли «криптокоучем». Через несколько дней основателю Telegram предъявили многочисленные обвинения, после чего в поле зрения журналистов оказалась 43-летняя Ирина Болгар, рассказавшая о судебном иске к Дурову и печальной судьбе «трех его детей», которые впервые узнали, что такое эконом-класс.

Имя Вавиловой на время сошло с центральных полос СМИ на фоне заочной полемики Дурова с Болгар, при этом после ареста бизнесмена выдвигались версии, что именно она якобы сдала Дурова и является чуть ли не агентом "Моссад". Вечером 6 октября Дуров с Вавиловой выпустили с разницей в две минуты посты в Telegram, в которых рассказали о беременности девушки и гибели ее ребенка.

«27 августа я все еще находился в полицейском участке в Париже. В тот день у меня был очередной многочасовой допрос, в перерыве я спросил у адвоката, придет ли моя Юлия, он ответил, что должна была, но не смогла. Я настаивал на причинах: "Испугалась? Уехала из Парижа?". Он ответил: "Она беременна"», - рассказал Дуров в своем англоязычном канале «Du Rove's Channel», поставив сердечко рядом с именем девушки.

Он также сообщил о безумном давлении на Юлию, которая, в отличие от него, «не привыкла к враждебности и не создана для войны».

«Какой-то блогер пустил слух, что она "агент Моссада". Другие люди пришли к абсурдной мысли, что именно ее сообщения побудили полицию встретить меня в аэропорту. (…) Поскольку ее устройства были конфискованы, она неделями не могла получить доступ к своим аккаунтам в Telegram и Instagram. Ее молчание по радио в социальных сетях спровоцировало еще больше спекуляций (…) Два дня назад она была на приеме у врача, наблюдавшего за ее беременностью и прислала мне три печальных смайлика. Я сразу понял, что что-то не так», - добавил миллиардер.

Через пару минут после поста Дурова Юлия Вавилова опубликовала в Telegram их совместное фото, фото с тестом на беременность и видео УЗИ-диагностики. Девушка рассказала о хронологии событий с 24 августа по 5 октября.

«Неожиданно нас поразила новость: Павел может провести в тюрьме 20 лет. Блогеры обвинили меня в аресте Павла, распространяя теории заговора. Стресс был неописуемый. Началась паническая атака. Все пришло сразу: арест Павла, ложь и ненависть в мой адрес. (…) Врач говорил мне не ходить на допросы, поскольку эта опасно на ранней стадии беременности. Через четыре недели я согласился приехать и 3-4 часа отвечала на вопросы (…) 04.10.24 врач сказал, что сердце ребенка больше не бьется. Трудно описать боль. К тому времени мы уже настолько привыкли к этой идее. Это была 10-я неделя», - написала Вавилова.