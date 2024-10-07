«Сердце больше не бьется»: Дуров сообщил о потере ребенка и назвал имя девушки
Павел Дуров и Юлия Вавилова рассказали о ее беременности драматичных последствиях событий в Париже, при этом СМИ раскопали «жуть» про Ирину болгар, назвав ее «сталкершей».
История с задержанием в Париже миллиардера Павла Дурова и его «предполагаемыми девушками» приняла в выходные неожиданный и трагичный поворот. Основатель Telegram назвал имя своей настоящей девушки, которой оказалась Юлия Вавилова, после чего пара сообщила о потере ребенка из-за пережитого во Франции стресса.
На этом фоне тренер по йоге Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей Дурова, выплеснула в соцсети очередную порцию странных заявлений, а журналисты раскопали неприглядные подробности из жизни семьи девушки, назвав ее «сталкершей».
ДУРОВ И ВАВИЛОВА: «СЕРДЦЕ БОЛЬШЕ НЕ БЬЕТСЯ»
Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже, куда прилетел в сопровождении 24-летней Юлии Вавиловой, которую тогда в СМИ называли «криптокоучем». Через несколько дней основателю Telegram предъявили многочисленные обвинения, после чего в поле зрения журналистов оказалась 43-летняя Ирина Болгар, рассказавшая о судебном иске к Дурову и печальной судьбе «трех его детей», которые впервые узнали, что такое эконом-класс.
Имя Вавиловой на время сошло с центральных полос СМИ на фоне заочной полемики Дурова с Болгар, при этом после ареста бизнесмена выдвигались версии, что именно она якобы сдала Дурова и является чуть ли не агентом "Моссад". Вечером 6 октября Дуров с Вавиловой выпустили с разницей в две минуты посты в Telegram, в которых рассказали о беременности девушки и гибели ее ребенка.
«27 августа я все еще находился в полицейском участке в Париже. В тот день у меня был очередной многочасовой допрос, в перерыве я спросил у адвоката, придет ли моя Юлия, он ответил, что должна была, но не смогла. Я настаивал на причинах: "Испугалась? Уехала из Парижа?". Он ответил: "Она беременна"», - рассказал Дуров в своем англоязычном канале «Du Rove's Channel», поставив сердечко рядом с именем девушки.
Он также сообщил о безумном давлении на Юлию, которая, в отличие от него, «не привыкла к враждебности и не создана для войны».
«Какой-то блогер пустил слух, что она "агент Моссада". Другие люди пришли к абсурдной мысли, что именно ее сообщения побудили полицию встретить меня в аэропорту. (…) Поскольку ее устройства были конфискованы, она неделями не могла получить доступ к своим аккаунтам в Telegram и Instagram. Ее молчание по радио в социальных сетях спровоцировало еще больше спекуляций (…) Два дня назад она была на приеме у врача, наблюдавшего за ее беременностью и прислала мне три печальных смайлика. Я сразу понял, что что-то не так», - добавил миллиардер.
Через пару минут после поста Дурова Юлия Вавилова опубликовала в Telegram их совместное фото, фото с тестом на беременность и видео УЗИ-диагностики. Девушка рассказала о хронологии событий с 24 августа по 5 октября.
«Неожиданно нас поразила новость: Павел может провести в тюрьме 20 лет. Блогеры обвинили меня в аресте Павла, распространяя теории заговора. Стресс был неописуемый. Началась паническая атака. Все пришло сразу: арест Павла, ложь и ненависть в мой адрес. (…) Врач говорил мне не ходить на допросы, поскольку эта опасно на ранней стадии беременности. Через четыре недели я согласился приехать и 3-4 часа отвечала на вопросы (…) 04.10.24 врач сказал, что сердце ребенка больше не бьется. Трудно описать боль. К тому времени мы уже настолько привыкли к этой идее. Это была 10-я неделя», - написала Вавилова.
ДУРОВ И БОЛГАР: «ЖУТКОЕ ПРО СТАЛКЕРШУ»
История с «детьми Дурова» стала раскручиваться больше двух месяцев назад, когда ничто не предвещало драматическую развязку. Ирина Болгар сообщила в конце июля, что у нее трое детей от бизнесмена, а сам Дуров развеселил СМИ новостью о том, что он активно сдавал биоматериал и теперь у него «более 100 биологических детей в 12 странах».
После задержания Дурова шутки переросли в многочисленные «наезды» на миллиардера со стороны Болгар. Девушка, в частности, подала на него в суд, обвинив в насилии над ребенком, и захотела забрать себе половину Telegram, как «совместно нажитого имущества». Дошло до того, что, по версии Болгар, именно она консультировала Дурова при создании мессенджера.
После этого абсурдного заявления бизнесмен не удержался и опубликовал 4 октября пост со старшей дочерью.
«Вот моя старшая дочь инструктирует меня, как запустить Telegram летом 2013 года. Ребята, она настоящий мозг, стоящий за всем этим», - признался Дуров.
На этом фоне представитель бизнесмена сообщил The New York Times, что Дуров и Болгар «никогда не были парой», однако девушка не успокоилась на страницах того же издания выступила с ответными «откровениями».
Драма с погибшим ребенком Болгар и Вавиловой не остановила Болгар, которая написала, что «они были семьёй, она любила Павла и доверяла ему, а зря». Она также рассказала, что Дуров давал ей на расходы по 150 тысяч долларов в месяц, оплачивал виллу на Сардинии за 23 тысячи долларов в стуки и другой люксовый отдых, но при этом постоянно осуждал за «мышление человека среднего класса».
Тем временем СМИ раскопали «семейную историю» Болгар. Telegram-канал «Жертвы красоты» сообщил, что «суды в семействе Болгар шли с 2012 по 2023 год, пока оба родителя Ирины не умерли».
Telegram-канал «Небожена», комментируя, «жуткое про эту сталкершу Болгар», уточнил, что ее родственники «дрались за участок 10 соток в глухой деревне в 150 км от Петербурга, сарай, бытовку и еще один *** сарай», задавшись вопросом, почему Ирина, которая тратила до миллиона евро в месяц, «не могла купить родителям по деревенскому срубу».
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