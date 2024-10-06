Дуров заявил, что его спутница потеряла ребенка после задержания в Париже

Юлия Вавилова, сопровождавшая основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в Париж, потеряла ребенка из-за стресса. Об этом предприниматель рассказал в своем Telegram-канале.

Павел Дуров ответил Болгар фото с ребенком от первой жены

По словам бизнесмена, 27 августа он поинтересовался у адвоката, придет ли Вавилова на допрос. Тот в ответ сообщил, что девушка беременна.

Дуров отметил, что после его ареста Вавилова подверглась травле в социальных сетях. Блогеры распространяли слухи, что девушка является агентом разведки. Из-за этого у нее начались панические атаки.

О потере ребенка стало известно 4 октября. Причиной произошедшего Дуров назвал стресс, вызванный травлей.

Ранее владелец французской телекоммуникационной группы Iliad Ксавье Ньель подтвердил, что помог Дурову после задержания, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Paris Match
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