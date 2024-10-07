Болгар заявила, что показала фото с Дуровым из-за лжи про их деловые отношения
Ирина Болгар, которая утверждает, что является матерью троих детей создателя мессенджера Telegram Павла Дурова заявила, что опубликовала фотографии из семейного архива в ответ на «бессовестную ложь про деловые отношения» с бизнесменом, сообщает «Лента.ру».
Так женщина отреагировала на пост Telegram бывшего пресс-секретаря Дурова Георгия Лобушкина о ее планах выпустить книгу и документальный фильм о жизни с основателем мессенджера.
Болгар отметила, что провела с Дуровым 10 лет, из которых одну половину они прожили в одной квартире, а вторую — жили совместно, встречаясь в разных странах несколько месяцев в году.
Ранее Дуров ответил на претензии предполагаемой матери его детей Болгар, опубликовав фотографию с дочерью от первой жены и сопроводив ее ироничным комментарием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава «Лемана ПРО» считает нецелесообразным производить гвозди в РФ
- Болгар заявила, что показала фото с Дуровым из-за лжи про их деловые отношения
- Наличие ОСАГО будут проверять по камерам
- Путин встретится с лидерами СНГ в свой день рождения
- Маск сменил аватар в Х в поддержку Трампа
- СМИ: Речи Трампа становятся всё более бессвязными
- В странах Южной Европы могут появиться пустыни
- Отложено возвращение российского космонавта с МКС
- В зоне СВО ликвидирован примкнувший к ВСУ оппозиционер Дадин
- Появились кадры удара «Искандера» по судну с оружием под Одессой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru