Болгар заявила, что показала фото с Дуровым из-за лжи про их деловые отношения

Так женщина отреагировала на пост Telegram бывшего пресс-секретаря Дурова Георгия Лобушкина о ее планах выпустить книгу и документальный фильм о жизни с основателем мессенджера.

Болгар отметила, что провела с Дуровым 10 лет, из которых одну половину они прожили в одной квартире, а вторую — жили совместно, встречаясь в разных странах несколько месяцев в году.

Ранее Дуров ответил на претензии предполагаемой матери его детей Болгар, опубликовав фотографию с дочерью от первой жены и сопроводив ее ироничным комментарием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

