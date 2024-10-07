Болгар заявила, что показала фото с Дуровым из-за лжи про их деловые отношения

Ирина Болгар, которая утверждает, что является матерью троих детей создателя мессенджера Telegram Павла Дурова заявила, что опубликовала фотографии из семейного архива в ответ на «бессовестную ложь про деловые отношения» с бизнесменом, сообщает «Лента.ру».

NYT: Представитель Дурова заявил, что тот никогда не был в отношениях с Болгар

Так женщина отреагировала на пост Telegram бывшего пресс-секретаря Дурова Георгия Лобушкина о ее планах выпустить книгу и документальный фильм о жизни с основателем мессенджера.

Болгар отметила, что провела с Дуровым 10 лет, из которых одну половину они прожили в одной квартире, а вторую — жили совместно, встречаясь в разных странах несколько месяцев в году.

Ранее Дуров ответил на претензии предполагаемой матери его детей Болгар, опубликовав фотографию с дочерью от первой жены и сопроводив ее ироничным комментарием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Ирины Болгар
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