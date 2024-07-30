Дуров сообщил, что у него более 100 биологических детей

По его словам, они появились на свет благодаря донорству спермы. Бизнесмен рассказал, что 15 лет назад его друг попросил сдать сперму в медицинском учреждении, поскольку они с супругой не могли иметь детей. Руководитель медучреждения предложил Дурову сдать больше спермы, чтобы анонимно помочь большему числу пар, так как нехватает «высококачественного донорского материала».

Бизнесмен также указал, что как минимум в одной клинике ЭКО его замороженная сперма доступна для анонимного использования семьями, которые хотят завести детей.

также миллиардер планирует открыть свой ДНК-код, чтобы его биологическим детям проще было находить друг друга.

