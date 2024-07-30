Дуров сообщил, что у него более 100 биологических детей

Миллиардер и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил на своей странице, что у него более 100 биологических детей в 12 странах.

Дуров признался, что несколько лет использовал смартфон за 180 долларов

По его словам, они появились на свет благодаря донорству спермы. Бизнесмен рассказал, что 15 лет назад его друг попросил сдать сперму в медицинском учреждении, поскольку они с супругой не могли иметь детей. Руководитель медучреждения предложил Дурову сдать больше спермы, чтобы анонимно помочь большему числу пар, так как нехватает «высококачественного донорского материала».

Бизнесмен также указал, что как минимум в одной клинике ЭКО его замороженная сперма доступна для анонимного использования семьями, которые хотят завести детей.

также миллиардер планирует открыть свой ДНК-код, чтобы его биологическим детям проще было находить друг друга.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Соцсети Павла Дурова
ТЕГИ:МиллиардерыДетиПавел Дуров

Горячие новости

Все новости

партнеры