«Дети и свобода»: Освобожденного в Париже Дурова хочет засудить «предполагаемая девушка»
Суд Парижа обвинил и освободил Дурова, Песков пообещал содействие, а «мать троих детей» бизнесмена затмила криптокоуча и венгерскую модель.
Ситуация с задержанием во Франции миллиардера Павла Дурова несколько прояснилась после заседания суда в Париже. Бизнесмена освободили из-под стражи под залог 5 млн евро, запретили покидать эту страну и предъявили обвинения, которые тянут больше чем на 10 лет тюрьмы.
Дуров исчез в черном минивэне, не дав журналистам каких-либо пояснений. Тем временем активизировались «предполагаемые девушки» Дурова, одна из которых даже успела подать в суд на сооснователя Telegram.
СВОБОДА И МОЛЧАНИЕ: «ДЛЯ ВРАГОВ ОН РУССКИЙ»
Павел Дуров был задержан 24 августа, когда его частный самолет приземлился в аэропорту Ле-Бурже неподалеку от Парижа. Россиянина, имеющего также паспорта Франции и ОАЭ, все это время держали за решеткой, откуда он вышел вечером 28 августа после заседания суда в Париже.
Изначально сообщалось, что Дурова обвиняют по 12 пунктам и ему может грозить 20 лет тюрьмы, тем не менее, суд несколько подкорректировал эту математику. Дурову предъявили обвинения по шести пунктам, связанным с работой мессенджера Telegram, в том числе, хранении порнографии, соучастии в продаже наркотиков и других чудовищно-абсурдных вещах. При этом в прокуратуре пояснили, что максимальное наказание за инкриминируемое Дурову «соучастие в веб-мастеринге онлайн-платформы с целью осуществления незаконных трансакций» составляет до 10 лет тюрьмы.
Дурова освободили в зале суда, обязав внести залог в 5 млн евро, запретили покидать страну и обязали отмечаться в полиции каждые две недели. Освобожденный невольник проигнорировал собравшихся у суда акул пера, сел в черный минивэн и удалился в неизвестном направлении. Его адвокат Давид-Оливье Камински назвал абсурдными обвинения создателя соцсети в причастности к преступлениям, совершенным с ее использованием.
В Кремле заявили, что готовы помочь Дурову и развеяли опасения россиян о необходимости «чистить телегу».
«Естественно, с учетом его российского гражданства, мы готовы оказывать необходимую помощь и содействие. Но здесь ситуация осложнена тем, что он является гражданином Франции тоже», - говорил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он назвал «полной глупостью» чистку переписок в Telegram, на которую указывали в эти дни сторонники конспирологических теорий.
Со своей стороны, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указывал Дурову, что тот ошибся с «выбором Отечества».
«Он посчитал, что самые большие проблемы у него в России, и уехал, затем ещё и получив гражданство / вид на жительство в других государствах. Хотел быть гениальным «человеком мира», который отлично живёт без Родины. Ubi bene ibi patria! Он просчитался. Для всех наших общих теперь врагов он русский – и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР). Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают…», - философски заметил Дмитрий Анатольевич.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДЕВУШКИ: КОУЧ, МОДЕЛЬ И «МАТЬ»
Часть россиян рассматривала Павла Дурова не только в качестве индустриального гения, но и как практически бездонный источник мемов. Полуобнаженные фото с мудрыми подписями в соцсетях, купание в ледяной ванне, намеки на затворничество… Одним из последних хитов стало заявление Дурова в конце июля о том, что он сдавал свой биоматериал и теперь у него более 100 биологических детей в 12 странах. На фоне задержания во Франции эта история обрела неожиданный поворот.
В центре внимания СМИ оказались «предполагаемые девушки Дурова». Сначала журналисты пытались выяснить личность девушки, прилетевшей с бизнесменом в Париж. По данным журналистов, ей оказалась проживающая в Дубае «крипоткоуч» Юлия Вавилова. 24-летнюю россиянку даже успели обвинить в том, что именно она «подставила» Павла с его арестом.
Вскоре в информационном поле всплыла некая «эротическая модель» из Венгрии Диана Бако. 25-летняя девушка, которую подозревали летом в романе с Дуровым и даже беременности, обвинила Вавилову в том, что та увела у нее миллиардера после ссоры.
Однако всех их переплюнула некая Ирина Болгар, называющая себя без ложной скромности «матерью трех детей» Дурова. 43-летняя Болгар, родом то ли из Татарстана, то ли из Петербурга, утверждала, что познакомилась с Дуровым в городе на Неве и даже какое-то время с ним жила.
«Да, я мать троих детей Павла Дурова, это верно. Лея Дурова, 2013 года рождения, Даниэль Дуров, 2016 года рождения и Давид Дуров, 2017 года рождения. Мы живем в Швейцарии. Наш брак с Павлом не был зарегистрирован официально, являясь гражданским браком по сути, но дети признаны официально и носят фамилию отца», - сообщила мать-героиня «Комсомольской правде».
Ну а 28 августа стало известно, что Болгар подала в суд на Дурова, обвинив его в физическом насилии в отношении их младшего сына . Девушка утверждает, что Давид теперь страдает тревожностью и плохо спит. Она также пожаловалась, что миллиардер перестал платить ей алименты, составлявшие 150 тысяч евро, после чего ее страдающая семья была вынуждена пересесть из бизнес-класса в эконом.
«Когда мы первый раз летели экономклассом, дети, которые раньше летали только на частных самолетах, спросили: "Откуда здесь взялись другие люди"?», - рассказала Болгар Forbes.
По данным СМИ, в Швейцарии девушка ходит на работу в консалтинговую компанию, где получает около $10 тысяч в месяц.
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