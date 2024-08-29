«Дети и свобода»: Освобожденного в Париже Дурова хочет засудить «предполагаемая девушка»

СВОБОДА И МОЛЧАНИЕ: «ДЛЯ ВРАГОВ ОН РУССКИЙ»

Павел Дуров был задержан 24 августа, когда его частный самолет приземлился в аэропорту Ле-Бурже неподалеку от Парижа. Россиянина, имеющего также паспорта Франции и ОАЭ, все это время держали за решеткой, откуда он вышел вечером 28 августа после заседания суда в Париже.

Изначально сообщалось, что Дурова обвиняют по 12 пунктам и ему может грозить 20 лет тюрьмы, тем не менее, суд несколько подкорректировал эту математику. Дурову предъявили обвинения по шести пунктам, связанным с работой мессенджера Telegram, в том числе, хранении порнографии, соучастии в продаже наркотиков и других чудовищно-абсурдных вещах. При этом в прокуратуре пояснили, что максимальное наказание за инкриминируемое Дурову «соучастие в веб-мастеринге онлайн-платформы с целью осуществления незаконных трансакций» составляет до 10 лет тюрьмы.

Дурова освободили в зале суда, обязав внести залог в 5 млн евро, запретили покидать страну и обязали отмечаться в полиции каждые две недели. Освобожденный невольник проигнорировал собравшихся у суда акул пера, сел в черный минивэн и удалился в неизвестном направлении. Его адвокат Давид-Оливье Камински назвал абсурдными обвинения создателя соцсети в причастности к преступлениям, совершенным с ее использованием.

В Кремле заявили, что готовы помочь Дурову и развеяли опасения россиян о необходимости «чистить телегу».

«Естественно, с учетом его российского гражданства, мы готовы оказывать необходимую помощь и содействие. Но здесь ситуация осложнена тем, что он является гражданином Франции тоже», - говорил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он назвал «полной глупостью» чистку переписок в Telegram, на которую указывали в эти дни сторонники конспирологических теорий.

Со своей стороны, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указывал Дурову, что тот ошибся с «выбором Отечества».

«Он посчитал, что самые большие проблемы у него в России, и уехал, затем ещё и получив гражданство / вид на жительство в других государствах. Хотел быть гениальным «человеком мира», который отлично живёт без Родины. Ubi bene ibi patria! Он просчитался. Для всех наших общих теперь врагов он русский – и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР). Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают…», - философски заметил Дмитрий Анатольевич.