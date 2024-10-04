Павел Дуров ответил Болгар фото с ребенком от первой жены

Основатель Telegram Павел Дуров ответил на претензии предполагаемой матери его детей Ирине Болгар, опубликовав в своем Telegram-канале фотографию с дочерью от первой жены и сопроводив ее ироничным комментарием.

В сообщении он написал, что на фото изображена его старшая дочь, которая помогает ему запустить Телеграм летом 2013 года.

NYT: Представитель Дурова заявил, что тот никогда не был в отношениях с Болгар

«Она — настоящий мозг всего этого, ребята», - добавил он.

Ранее Болгар в своих соцсетях опубликовала архивную серию снимков с Дуровым и предъявила претензии на совместно нажитое имущество, включая Telegram. По ее словам, они с предпринимателем состояли в незарегистрированном браке 10 лет.

В частности, она заявила, что консультировала Дурова касательно мессенджера Telegram на всем этапе его создания, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP
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