Павел Дуров ответил Болгар фото с ребенком от первой жены

Основатель Telegram Павел Дуров ответил на претензии предполагаемой матери его детей Ирине Болгар, опубликовав в своем Telegram-канале фотографию с дочерью от первой жены и сопроводив ее ироничным комментарием.

В сообщении он написал, что на фото изображена его старшая дочь, которая помогает ему запустить Телеграм летом 2013 года.