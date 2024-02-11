Семья вместе с карьерой: В России призывают раньше рожать детей

По ее словам, проект создан для того, чтобы молодые мамы могли позаботиться о ребенке без отрыва от обучения или преподавания в университете.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что для достижения стабильного прироста населения России страны необходимо, чтобы в семьях воспитывалось как минимум трое детей. По его мнению, пары задумываются о детях слишком поздно, поэтому «семья должна рождаться пораньше».