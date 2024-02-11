Семья вместе с карьерой: В России призывают раньше рожать детей
В России создают меры поддержки для повышения рождаемости и молодых семей, а также призывают жениться раньше.
Минобрнауки России инициирует проект по созданию детских комнат в высших учебных заведениях, пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Ольгу Петрову.
По ее словам, проект создан для того, чтобы молодые мамы могли позаботиться о ребенке без отрыва от обучения или преподавания в университете.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что для достижения стабильного прироста населения России страны необходимо, чтобы в семьях воспитывалось как минимум трое детей. По его мнению, пары задумываются о детях слишком поздно, поэтому «семья должна рождаться пораньше».
Заместитель председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора заявила в пресс-центре НСН, что молодежи нужно быть психологически готовыми к рождению ребенка.
«Сейчас на молодежь навешивается гиперответственность в качестве стереотипов, из-за чего возникают страхи по типу "я не справлюсь", "я не смогу", "я не готов к такой ответственности". От этих ярлыков надо избавляться. Нужно дать возможность психологически быть готовым к рождению детей. Это можно сделать и с помощью таких современных тенденций, как лидерство, построение карьеры. Это не означает, что вместо, это означает параллельно», - сказала собеседница НСН.
Росстат опубликовал прогноз, согласно которому рождаемость в России будет падать до 2027 года. Отмечается, что после этого она начнет медленно расти, однако естественная убыль населения сохранится до 2046 года, передает «Радиоточка НСН».
Население России постепенно вымирает, и к концу века при нынешней рождаемости в стране будут проживать около 73 миллионов граждан, подтвердил в эфире НСН демограф Юрий Крупнов.
«Цифры сокращения населения мало о чем говорят, поскольку они включают помимо отношения смертности и рождаемости, еще и миграцию населения. С другой стороны, наблюдается большая убыль населения. Она в стране присутствует практически везде. Происходит вымирание населения Российской Федерации. Рождаемость везде примерно одинаковая, крайне низкая. К концу столетия страну с такой рождаемостью «уполовинит», - посетовал Крупнов.
Если ввести маткапитал на второго ребенка в 1,5 млн рублей и на третьего еще в 1,5 млн рублей, то рождаемость в России поднимется на 15-20% относительно прогноза Росстата, заявил независимый демограф Алексей Ракша в пресс-центре НСН.
«Я предлагал выплачивать миллион на первого ребенка еще с 2015 года, когда рождаемость вторых детей у нас была еще очень неплохой по меркам Восточной Европы. С тех пор ситуация, конечно, сильно изменилась… Я давно предлагаю сделать маткапитал на второго ребенка в 1,5 млн рублей и на третьего – еще 1,5 млн рублей. И тогда у нас рождаемость поднимется на 15-20% относительно того прогноза, который недавно опубликовал Росстат. Это, конечно, не позволит полностью прекратить убыль населения, но позволит ее очень сильно замедлить», - сказал Ракша.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к экстраординарным и действенным мерам в сфере демографии. По его мнению, при отсутствии таких мер Россия при следующих поколениях перестанет быть великой державой. Это может привести к исчезновению единой страны, заявил патриарх на Епархиальном собрании духовенства Москвы. Выступление предстоятеля Русской православной церкви опубликовала его пресс-служба.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Секретарь СНБО Данилов признал падение боевого духа в ВСУ
- Столица ДР Конго Киншаса оказалась под угрозой исчезновения из-за наводнений
- В российских вузах появятся комнаты для детей
- Генштаб ВСУ назвал дезинформацией сообщения о связи Сырского с Россией
- «Не головотяпство»: Военные высказались о предельном возрасте контрактников
- На Ставрополье при столкновении легковушки и поезда погибли трое детей
- Украинский нацбатальон пригрозил зачистить село за сопротивление мобилизации
- Тишковец: к пятнице в Москве похолодает до минус 25 градусов
- Сильвестр Сталлоне предложил Райана Гослинга на роль Рэмбо
- Минобороны сообщило об уничтожении 30 украинских БПЛА за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru