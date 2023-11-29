«Отказываются рожать!»: В России предложили создать «атомную демографическую бомбу»
Проблема низкой рождаемости стала общемировой, и нынешнее поколение сегодня не хочет размножаться, констатировал в эфире НСН демограф Юрий Крупнов.
Демографическая проблема стала всемирно исторической, и для ее решения требуется приложить колоссальные усилия вместо легкомысленных предложений. Таким мнением в разговоре с НСН поделился демограф Юрий Крупнов.
Президент России Владимир Путин призвал возрождать в стране традиции многодетности. При этом, по его словам, «преодолеть сложнейшие демографические вызовы невозможно только с помощью денег, социальных выплат» и прочих льгот: по мнению Путина, «гораздо важнее жизненные ориентиры человека».
«По большому счету, мы имеем дело со всемирно-исторической проблемой, где никто не знает на самом деле, как ее можно разрешить, и что на самом деле происходит с человечеством. Это то же самое, как, скажем, до открытия радиоактивности и расщепления ядра. А нужно сделать «атомную бомбу». Нужен «атомный» демографический проект. Без этих усилий все остальное – просто слова, которые быстро забываются, и ничего не меняется – только ухудшается», - посетовал Крупнов.
В стране следует создать культ многодетной семьи, считает эксперт.
«В любом случае, это культ современной семьи с тремя-четырьмя детьми. Ситуацию можно кардинально исправить и довести количество семей с тремя-четырьмя детьми до половины от всех семей. Это позволит хотя бы вернуться в режим простого демографического производства. Нормой должна стать не полуторадетная семья, как сейчас, а двух-с-половиной-детная», - добавил демограф.
По его мнению, отсутствие жилья, недостаток денег и проблемы – придуманные, они не являются истинной причиной низкой рождаемости.
«Это происходит во всем мире. Человечество впервые пришло к состоянию, когда молодые люди отказываются рожать. Это всемирно историческая проблема. Они только придумывают, что на них что-то давит. Мало жилья, мало денег, очень тяжело, еще что-то… На самом деле, ситуация в том, что нужно восстанавливать семью. Вот что давит. А это фактически колоссальный проект на уровне Адама и Евы», - подытожил Крупнов.
Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин назвал рождение ребенка билетом в нищету для многих россиян. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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