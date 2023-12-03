Нужны дети: В России улучшают демографию запретами и деньгами
Запрет абортов в частных клиниках, налог на бездетность, пособия на рождения детей должны улучшить демографию в России. Но есть сомневающиеся в актуальности мер.
Депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с инициативой ввести налог на бездетность. Он напомнил, что налог на бездетность существовал в СССР. По его словам, государство должно стимулировать рождение детей, и отказался считать инициативу наказанием. Парламентария цитирует «Говорит Москва».
Если ввести маткапитал на второго ребенка в 1,5 млн рублей и на третьего еще в 1,5 млн рублей, то рождаемость в России поднимется на 15-20% относительно прогноза Росстата, заявил независимый демограф Алексей Ракша в пресс-центре НСН.
«Я предлагал выплачивать миллион на первого ребенка еще с 2015 года, когда рождаемость вторых детей у нас была еще очень неплохой по меркам Восточной Европы. С тех пор ситуация, конечно, сильно изменилась… Я давно предлагаю сделать маткапитал на второго ребенка в 1,5 млн рублей и на третьего – еще 1,5 млн рублей. И тогда у нас рождаемость поднимется на 15-20% относительно того прогноза, который недавно опубликовал Росстат. Это, конечно, не позволит полностью прекратить убыль населения, но позволит ее очень сильно замедлить», - сказал Ракша.
В конце октября, Росстат опубликовал прогноз, согласно которому рождаемость в России будет падать до 2027 года. Отмечается, что после этого она начнет медленно расти, однако естественная убыль населения сохранится до 2046 года, передает «Радиоточка НСН».
Руководитель региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович в пресс-центре НСН призвала девушек рожать как можно раньше.
«Когда кто-то говорит, что работает мамой, все смеются. Я хочу, чтобы все аплодировали, хотели быть похожими. Задача государства - поменять отношение общества к большой семье. У меня семеро детей, несколько образований, я всю жизнь работаю. Могу смело молодежи сказать: чем больше у вас будет детей, тем большего вы добьетесь в жизни. У меня первый ребенок родился чуть до 18 лет. Знаете, я ощутила правильность своего поступка, когда взяла на руки своего первого внука. Это нужно оценивать и понимать. Давая жизнь, вы создаете целое поколение», - сказала собеседница НСН.
Депутаты заксобрания Нижегородской области направят в Госдуму проект изменений в федеральный закон об основах охраны здоровья, предусматривающий запрет частным клиникам проводить аборты. В пояснительной записке говорится, что в частных клиниках не соблюдается «неделя тишины» и не проводится консультирование женщин психологом, юристом и соцработниками.
И частные клиники в Липецкой области больше не будут проводить аборты, процедуры смогут проводить только государственные учреждения, сообщила на своей странице «ВК» заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.
По ее словам, в региональном управлении здравоохранения было подписано соответствующее соглашение, которое позволит сохранить больше жизней, а также повысить рождаемость в регионе.
В России количество абортов снизилось в 14 раз с 1988 года, снижение случаев прерывания беременности фиксируется ежегодно, рассказал демограф Алексей Ракша, передает РИА Новости.
По его словам, насильный запрет на проведение абортов в стране не решит демографическую проблему. В таком случае молодые люди будут внимательнее относится к контрацепции или вообще меньше станут заниматься сексом, считает он.
Если в России запретят проводить аборты в частных клиниках, то женщины начнут ездить за границу для этой процедуры, заявил глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский в интервью НСН. При этом, указал он, врачи могут начать делать аборты в свое нерабочее время в клинике, принимая оплату через личное ИП.
«Ощущение, что идет война рынков. То есть, государственный сектор пытается не очень понятными мотивами у частного отобрать рынок... Аборт – это, действительно, вид убийства. Поэтому поддержка его осуществления выглядит, мягко говоря, неэтично и странно. Я бы вывел из ОМС аборты и оставил их на усмотрение женщины за ее счет. А получается, что государство, говоря о том, что аборты это плохо, само за них платит. Еще монополизирует и зарабатывает на этом», - резюмировал собеседник НСН.
Россия не сможет увеличить демографию с помощью мигрантов, заявил президент ликвидированной Федерации мигрантов РФ, независимый эксперт Вадим Коженов в пресс-центре НСН. По его словам, такое количество мигрантов, которое потребуется, просто негде взять.
«По моему мнению, миграционный потенциал практически исчерпан в странах исхода. Если создать сейчас какие-то суперкомфортные условия в России, даже не знаю какие, - ну, 1-1,5 миллиона приедет, не больше. Там все, кто хотел, сюда уже уехали», - сказал Коженов.
Для того, чтобы в российских семьях было по три-четыре ребенка, необходимо изменить экономическую политику страны, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью НСН. При этом он указал, что разговоры про семь-восемь детей в семье – это про «крестьянскую жизнь».
«Если изменить экономическую политику, то за три года стиль поведения людей изменится очень резко. За год изменится социально-экономическая ситуация кардинально, еще два года уйдет на то, чтобы люди в это поверили», - сказал Делягин.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год в России объявлен Годом семьи. Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, решение принято с целью «популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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