Нужны дети: В России улучшают демографию запретами и деньгами

Запрет абортов в частных клиниках, налог на бездетность, пособия на рождения детей должны улучшить демографию в России. Но есть сомневающиеся в актуальности мер.



Депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с инициативой ввести налог на бездетность. Он напомнил, что налог на бездетность существовал в СССР. По его словам, государство должно стимулировать рождение детей, и отказался считать инициативу наказанием. Парламентария цитирует «Говорит Москва».

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Если ввести маткапитал на второго ребенка в 1,5 млн рублей и на третьего еще в 1,5 млн рублей, то рождаемость в России поднимется на 15-20% относительно прогноза Росстата, заявил независимый демограф Алексей Ракша в пресс-центре НСН.

«Я предлагал выплачивать миллион на первого ребенка еще с 2015 года, когда рождаемость вторых детей у нас была еще очень неплохой по меркам Восточной Европы. С тех пор ситуация, конечно, сильно изменилась… Я давно предлагаю сделать маткапитал на второго ребенка в 1,5 млн рублей и на третьего – еще 1,5 млн рублей. И тогда у нас рождаемость поднимется на 15-20% относительно того прогноза, который недавно опубликовал Росстат. Это, конечно, не позволит полностью прекратить убыль населения, но позволит ее очень сильно замедлить», - сказал Ракша.

В конце октября, Росстат опубликовал прогноз, согласно которому рождаемость в России будет падать до 2027 года. Отмечается, что после этого она начнет медленно расти, однако естественная убыль населения сохранится до 2046 года, передает «Радиоточка НСН».

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Руководитель региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович в пресс-центре НСН призвала девушек рожать как можно раньше.

«Когда кто-то говорит, что работает мамой, все смеются. Я хочу, чтобы все аплодировали, хотели быть похожими. Задача государства - поменять отношение общества к большой семье. У меня семеро детей, несколько образований, я всю жизнь работаю. Могу смело молодежи сказать: чем больше у вас будет детей, тем большего вы добьетесь в жизни. У меня первый ребенок родился чуть до 18 лет. Знаете, я ощутила правильность своего поступка, когда взяла на руки своего первого внука. Это нужно оценивать и понимать. Давая жизнь, вы создаете целое поколение», - сказала собеседница НСН.

Депутаты заксобрания Нижегородской области направят в Госдуму проект изменений в федеральный закон об основах охраны здоровья, предусматривающий запрет частным клиникам проводить аборты. В пояснительной записке говорится, что в частных клиниках не соблюдается «неделя тишины» и не проводится консультирование женщин психологом, юристом и соцработниками.

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И частные клиники в Липецкой области больше не будут проводить аборты, процедуры смогут проводить только государственные учреждения, сообщила на своей странице «ВК» заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.

По ее словам, в региональном управлении здравоохранения было подписано соответствующее соглашение, которое позволит сохранить больше жизней, а также повысить рождаемость в регионе.

В России количество абортов снизилось в 14 раз с 1988 года, снижение случаев прерывания беременности фиксируется ежегодно, рассказал демограф Алексей Ракша, передает РИА Новости.

По его словам, насильный запрет на проведение абортов в стране не решит демографическую проблему. В таком случае молодые люди будут внимательнее относится к контрацепции или вообще меньше станут заниматься сексом, считает он.

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Если в России запретят проводить аборты в частных клиниках, то женщины начнут ездить за границу для этой процедуры, заявил глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский в интервью НСН. При этом, указал он, врачи могут начать делать аборты в свое нерабочее время в клинике, принимая оплату через личное ИП.

«Ощущение, что идет война рынков. То есть, государственный сектор пытается не очень понятными мотивами у частного отобрать рынок... Аборт – это, действительно, вид убийства. Поэтому поддержка его осуществления выглядит, мягко говоря, неэтично и странно. Я бы вывел из ОМС аборты и оставил их на усмотрение женщины за ее счет. А получается, что государство, говоря о том, что аборты это плохо, само за них платит. Еще монополизирует и зарабатывает на этом», - резюмировал собеседник НСН.

Россия не сможет увеличить демографию с помощью мигрантов, заявил президент ликвидированной Федерации мигрантов РФ, независимый эксперт Вадим Коженов в пресс-центре НСН. По его словам, такое количество мигрантов, которое потребуется, просто негде взять.

«По моему мнению, миграционный потенциал практически исчерпан в странах исхода. Если создать сейчас какие-то суперкомфортные условия в России, даже не знаю какие, - ну, 1-1,5 миллиона приедет, не больше. Там все, кто хотел, сюда уже уехали», - сказал Коженов.
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Для того, чтобы в российских семьях было по три-четыре ребенка, необходимо изменить экономическую политику страны, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью НСН. При этом он указал, что разговоры про семь-восемь детей в семье – это про «крестьянскую жизнь».

«Если изменить экономическую политику, то за три года стиль поведения людей изменится очень резко. За год изменится социально-экономическая ситуация кардинально, еще два года уйдет на то, чтобы люди в это поверили», - сказал Делягин.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год в России объявлен Годом семьи. Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, решение принято с целью «популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».




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ФОТО: РИА Новости/Александр Кондратюк
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