Нужны дети: В России улучшают демографию запретами и деньгами

Если ввести маткапитал на второго ребенка в 1,5 млн рублей и на третьего еще в 1,5 млн рублей, то рождаемость в России поднимется на 15-20% относительно прогноза Росстата, заявил независимый демограф Алексей Ракша в пресс-центре НСН.

«Я предлагал выплачивать миллион на первого ребенка еще с 2015 года, когда рождаемость вторых детей у нас была еще очень неплохой по меркам Восточной Европы. С тех пор ситуация, конечно, сильно изменилась… Я давно предлагаю сделать маткапитал на второго ребенка в 1,5 млн рублей и на третьего – еще 1,5 млн рублей. И тогда у нас рождаемость поднимется на 15-20% относительно того прогноза, который недавно опубликовал Росстат. Это, конечно, не позволит полностью прекратить убыль населения, но позволит ее очень сильно замедлить», - сказал Ракша.



В конце октября, Росстат опубликовал прогноз, согласно которому рождаемость в России будет падать до 2027 года. Отмечается, что после этого она начнет медленно расти, однако естественная убыль населения сохранится до 2046 года, передает «Радиоточка НСН».